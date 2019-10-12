12.10.2019 16:20

Bolu'da gazeteciler bayrak dağıttı

BOLU Gazeteciler Cemiyeti üyeleri 'Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek amacıyla kentin en işlek caddesinde esnaflara bayrak dağıttı.

Bolu Gazeteciler Cemiyeti, 'Barış Pınarı Harekatı' başladıktan sonra kentte yaşayan vatandaşlara, ev ve işyerlerine bayrak asmaları konusunda çağrı yaptı. Gazeteciler Cemiyeti üyeleri bugün de bayrak dağıttı. Yaklaşık 30 gazeteci Bolu Valiliği önünde toplandıktan sonra kentin en işlek caddesi olan İzzet Baysal Caddesi'nde bulunan esnaflara bayrak dağıttı. Bayrak dağıtımı 'Barış Pınarı Harekatı'nda görevli askerlere dua edilmesiyle son buldu.

Bolu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Bülent Velioğlu, Bugün yüce Türk ordusunun Suriye'de DEAŞ, YPG ve diğer terör örgütlerine karşı düzenlediği Barış Pınarı Harekatı'na destek olmak için Bolu Gazeteciler Cemiyeti üyeleri olarak bütün esnaflarımıza Türk bayrağı vererek işyerlerine asmalarını isteyeceğiz. Terörle yıllarca mücadele eden komandolarımıza moral vermek için Köroğlu'nun torunları olarak ordumuza, askerlerimize, devlet adamlarımıza ve orada görev yapan herkese destek olmak için bugün esnaflarımıza bayrak vereceğiz. Bu duyarlılığı Türkiye'de herkesin göstermesini izliyoruz. Çünkü oradaki askerlerimizin morale ihtiyacı var. Belki buradaki hassasiyeti gördükleri zaman yüzleri gülecektir. Orada zor şartlarda terörislerle çatışıyorlar. dedi.

Velioğlu, bölgede görev yapan gazetecilerin de zor şartlar altında çalıştığını ifade ederek, Dün canlı olarak da izledik, orada görev yapan gazeteci arkadaşlarımız var. Onlara saldırı anını izledik. Çok üzüldük. Hepsine dua ediyoruz. Onlara da moral vermek istiyoruz. Hepsi kendilerine dikkat etsin. Zor görev yapıyorlar. Allah hepsine yardım etsin. diye konuştu.

Kaynak: DHA