Bolivya'da genel seçimin ertelenmesine karşı protestolar
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Bolivya'da genel seçimin ertelenmesine karşı protestolar

BUENOS Bolivya'da eski Devlet Başkanı Evo Morales'e yakın kesimlerin, genel seçim tarihinin ikinci kez ertelenmesine karşı başlattıkları protestolar sürüyor.

Bolivya'da genel seçimin ertelenmesine karşı protestolar
05.08.2020 04:09 | Son Güncelleme: 05.08.2020 04:09

BUENOS Bolivya'da eski Devlet Başkanı Evo Morales'e yakın kesimlerin, genel seçim tarihinin ikinci kez ertelenmesine karşı başlattıkları protestolar sürüyor.

Bolivya basınında çıkan habere göre, daha önce Morales'in liderliğini yaptığı Sosyalizm Hareketi Partisine (MAS) yakın Bolivya İşçi Merkezinin (COB), geçen hafta yaptığı genel grev ve protesto çağrısıyla ülkenin çeşitli yerlerinde Yüksek Seçim Mahkemesinin (TSE) genel seçim tarihini 6 Eylül'den 18 Ekim'e erteleme kararına karşı başlayan protestolar bugün de devam etti.

Ülkenin Cochabamba, Oruro, La Paz, Santa Cruz, Potosi ve Beni eyaletlerinde barikatlar kuran göstericiler TSE'den genel seçimin ertelenme kararının iptal edilmesini talep etti.

Ayrıca, başkent La Paz'da da bir grup gösterici TSE'nin önünde sert cisimlerle gürültü çıkararak, genel seçim tarihinin ertelenmesini protesto etti.

Yollara kurulan barikatlar nedeniyle ülkenin bazı yerlerinde hastanelere oksijen tüpü taşıyan kamyonların ulaşımda aksaklık yaşadığı belirtildi.

COB, geçen hafta TSE'nin seçim tarihini erteleme kararını iptal etmemesi durumunda genel greve gideceğini ve barikatlar kurarak gösteriler düzenleyeceklerini açıklamıştı.

Bolivya'da seçim tarihi çıkmazı

Bolivya'da TSE, iptal edilen 20 Ekim genel seçiminin 3 Mayıs'ta yapılacağını duyurmuş ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 6 Eylül'de yapılmasını uygun görmüştü.

Yeni seçim tarihi 9 Haziran'da Bolivya Çokuluslu Yasama Meclisinden (ALP) geçmesine rağmen geçici Devlet Başkanı Jeanine Anez, salgını gerekçe göstererek tasarıyı onaylamamış ve Senatodan seçimlerin öngörülen tarihte düzenlenmesinin halk sağlığını tehlikeye atmayacağına dair bilimsel rapor istemişti.

Bu durum, başta Morales'in liderliğindeki Sosyalizm Hareketi Partisi (MAS) olmak üzere ülkedeki siyasi çevrelerce eleştirilmiş ve "Anez'in, geçici devlet başkanlığını bırakmak istememesi" yorumlarına neden olmuştu.

Anez, 22 Haziran'da, salgın nedeniyle seçim tarihini onaylamak istememesine rağmen bu tarihi, geçen ekimdeki seçimi kaybeden Carlos Mesa ve eski Devlet Başkanı Morales'in baskıları nedeniyle onayladığını açıklamıştı.

TSE, 23 Temmuz'da Kovid-19 salgınını gerekçe göstererek genel seçim tarihini ikinci kez 18 Ekim'e ertelendiğini açıklamış ve bu durum Morales'e yakın çevreler tarafından reddedilmişti.

Bolivya'daki kriz

Bolivya'da 20 Ekim'deki tartışmalı seçimleri ilk turda kazanan Evo Morales, hile iddialarıyla sokaklara çıkan muhaliflerin şiddet eylemlerine dönüşen protestoları, polisin isyanı ve ordunun çağrısının ardından 10 Kasım'da istifa etmiş ve siyasi sığınmacı olarak önce Meksika'ya, ardından da Arjantin'e gitmişti.

ALP'nin üst kanadı Senatörler Meclisi Başkan Yardımcısı muhalif Jeanine Anez'in devlet başkanlığı görevine getirildiği Bolivya'da, çoğunluğu yerlilerden oluşan Anez karşıtlarının günler süren protestolarında 30'dan fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

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