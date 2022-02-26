İSTANBUL-?BÖLGENİN EN BÜYÜK GİRİŞİMCİLİK MERKEZİ İLE ULUSLARARASI PROJELERE DESTEK SAĞLIYORUZ?

İSTANBUL (DHA) - İstanbul'da girişimci mühendislere ve Ar-Ge firmalarına ev sahipliği yaptıklarını belirten Teknopark İstanbul'un Genel Müdürü Bilal Topçu, inşa ettikleri girişim merkezi ile bölgenin en büyük merkezine sahip olduklarını söyledi. Girişimcilere her türlü desteği sağlamayı amaçladıklarını belirten Topçu, 2022 için yatırımcıların dışında kendi oluşturacakları özel yatırım formu ile her türlü projeye destek olmayı amaçladıklarını böylece girişimci sayısını arttıracaklarını söyledi.

Toplam 408 farklı şirkete ev sahipliği yapan Teknopark İstanbul, 7 bin 100'ün üstünde çalışan Ar-Ge mühendisini bünyesinde bulunduruyor. Çok büyük projelerin yanı sıra küçük projelerin de hayata geçirildiği yerde şu ana kadar 2 bin 500'ün üstünde yerli ve milli proje tamamlandı. Türkiye'nin önde gelen firmalarıyla girişimcileri bir araya getirerek projelerinin satışa dönüşmesi, satışlarını ölçeklenmesi ve yeni projelerin çıkmasına vesile olduklarını belirten Teknopark İstanbul'un Genel Müdür'ü Bilal Topçu, Türkiye'deki diğer Teknoparklardan daha farklı olduklarına değindi. Topçu, 'Ortaklarımızın Savunma Sanayi Başkanlığı ve İstanbul Ticaret Odası olması dolayısıyla biraz daha sanayiye temas eden savunma sanayi ile içi dışlı olan projeleri seçmeye, daha bu tür projeleri kabul etmeye gayret ediyoruz' açıklamasını yaptı.

2021'DE 50 MİLYON LİRALIK YATIRIM ALDI

Sadece savunma sanayisi değil; tarımdan tekstile, eğitimden biyoteknolojiye, siber güvenlikten yapay zekaya kadar çok farklı projelere ev sahipliği yaptıklarını belirten Bilal Topçu, bu sayede Türkiye ekonomisine, ihracata katkı sağlandığını, en önemlisi de Türkiye'nin diplomaside güçlendiğini söyledi. 2021'de 12 firmanın yatırım aldığını vurgulayan Topçu, 'Toplam 7 firmamız; yaklaşık 650 milyon liraya varan bir değerleme üzerinde, 50 milyon lira gibi yatırım aldı. Bunların içinde çok farklı yazılım firmaları da vardı' dedi.

'ULUSLARARASI MENTÖRLÜK PROGRAMIYLA BİLGİYE ULAŞTIRIYORUZ'

Kampüslerinin dolu olduğunu belirten Bilal Topçu, bu nedenle kampüsü büyütme çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Üçüncü etapta A blokunu tamamladıklarını ifade eden Topçu, '65 bin metrekarelik B blok inşaatımız da hızla devam ediyor. İnşallah bu sene içerisinde yeni girişimcilerimize, yeni firmalarımıza yer açmak adına o binayı da hizmete açacağız' şeklinde konuştu.

Girişimcilere her yönden destek olmaya çalıştıklarını ifade eden Bilal Topçu şunları söyledi:

'Girişimcilerimiz, kuluçka merkezimizden ücretsiz faydalanabiliyor. Ayrıca burada bazı teknik altyapılar, laboratuvarlar ve temiz odalarımız var. Toplam 5 temiz odamız varken şimdi 8 tane daha ekliyoruz. Ayrıca mentörlük programımızla Türkiye ve dünyanın çeşitli bölgelerinde mentörlerle çalışıyoruz. Bu sayede farklı pazarlara ulaşarak ihtiyaç duyulan bilgiyle girişimcilerimizi buluşturuyoruz.'

'ARTIK PROJELERİMİZE BİZ DE YATIRIM YAPACAĞIZ'

Yapılan ilk satıştaki ya da ihracattaki sözleşmelerde, hukuki destekte bulunduklarına da değinen Bilal Topçu, 'Start-upların en önemli ihtiyacı sermayedir. Bizim de amacımız kuluçka merkezlerinde girişimcileri ihtiyaç duyulan sermaye ile buluşturmaktır. Bu yüzden yatırımcılarla girişimcileri bir araya getiriyoruz. Çeşitli iş birliği ve satışlar yapmalarını sağlıyoruz. Biz de Teknopark İstanbul olarak güçlü ortaklarımızla bir 'girişim sermayesi yatırım fonu' kuracağız. Önceden hep yatırımcılar buraya gelip start-uplarımıza yatırım yaparken şimdi kuracağımız bu fon aracılığıyla buradaki projelere yatırım yapacağız? diye konuştu.

BİRÇOK ÜNİVERSİTE İLE FARKLI PROJELER

Teknoparkların genellikle üniversite kampüsü içinde bulunduğunu ifade eden Bilal Topçu, 'Biz Teknopark İstanbul olarak bundan farklıyız. Şu anda kampüsümüzün içinde birkaç üniversitenin binasını da bulunduruyoruz. Önümüzdeki dönemde başka üniversiteleri de buraya davet ediyoruz. Türkiye'deki birçok üniversiteyle farklı projelerde çalışıyoruz' açıklamasını yaptı.

'52 PATENTLİ GİRİŞİMCİYE EV SAHİPLİĞİ YAPAN 1'İNCİ TEKNOPARK'

Geçen yıl, Teknoparklar içinde gelişmekte olan 5 ila 10 yaş olan Teknoparklar arasında birinciliği aldıklarını belirten Bilal Topçu, 'Yayınlanan patent effect raporuna göre Türkiye'deki bazı köklü üniversiteleri de geride bıraktık. Türkiye'de 52 patentli girişimciye ev sahipliği yapan birinci Teknopark olduk. Bu da bizim mutluluk kaynağımızdır. Buradan patent sahibi girişimci ve firmalarımıza da teşekkür ediyorum. Ayrıca patent konusundaki danışmanlık ve maddi desteklerimize de devam edeceğiz' dedi.

'YURT DIŞINDA FUARLARA KATILIYORUZ'

Yurt içi ve yurt dışında çeşitli fuarlara katıldıklarına değinen Bilal Topçu, stant açarak girişimcilerini bir arada topladığını belirtti. Topçu, 'Onları bedelsiz kendi stantlarımızda ağırlıyoruz. Böylece güç birliği sağlıyoruz. Örneğin geçen ay Las Vegas'taydık. Üç girişimcimiz ile tüketici elektroniği fuarında yer aldık. Amerika'da CES'teydik. Kuzey Afrika, Avrupa gibi uzak doğu pazarlarıyla da irtibat içindeyiz. Oradaki firmaların Türkiye'ye girmesi ya da bizim girişimcilerimizin farklı pazarlara açılması noktasında girişimlerimiz de var' şeklinde konuştu.

ASYA TEKNOPARKLAR BİRLİĞİ ZİRVESİ'NE EV SAHİPLİĞİ YAPACAK

Bilal Topçu, 'Dünya Teknoparklar Birliği Zirvesi'ne 2017'de yılında Teknopark İstanbul olarak ev sahipliği yapmıştık. 2023 için de başvurmuştuk. Moskova'yla yarıştık ama biz kazandık. 2023'te inşallah Asya Teknoparklar Birliği Zirvesi'ne Teknopark İstanbul'da ev sahipliği yapacağız. Asya merkezli teknoloji şirketleri ve teknoparkların, yaklaşık iki yüzden fazla kurumun katıldığı bu zirveye ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyacağız' dedi.

GELECEK HEDEFLERİ NE?

2022 hedeflerinden bahseden Bilal Topçu son olarak şunları söyledi:

'Biyoteknoloji alanında yeni inşa edilen yerlerimizi açmayı istiyoruz. Hatta şu anda Amerika ve Kanada'dan başvurular alıyoruz. Çünkü temiz odalara hem akademisyenlerin hem de girişimcilerin ulaşması kolay değil. Biz start-uplara bu imkanı sağlayacağız. Buradaki kapasitemizi; siber güvenlik ve biyoteknolojiyle yüzün üzerinde olan girişimcimizi bir bu kadar daha artırmayı planlıyoruz. Eğer iddialı projeleriniz varsa hepinizi küp kuluçka merkezine bekliyoruz. Tüm Ar-Ge firmalarımızı da Teknopark İstanbul'daki ofislerimizde yer almaya davet ediyoruz.'