Bölge Müdürü Ataseven, Vakıflar Haftasını kutladı
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Bölge Müdürü Ataseven, Vakıflar Haftasını kutladı

Bölge Müdürü Ataseven, Vakıflar Haftasını kutladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İzmir Vakıflar Bölge Müdürü Muzaffer Ataseven, Vakıflar Haftası nedeniyle bir açıklama yaparak, "Bu yılki vakıf haftamızın teması 'şefkat ve merhamet' üzerine olacak.

İzmir Vakıflar Bölge Müdürü Muzaffer Ataseven, Vakıflar Haftası nedeniyle bir açıklama yaparak, "Bu yılki vakıf haftamızın teması 'şefkat ve merhamet' üzerine olacak. Bizler 'şefkat ve merhamette', 'iyilik ve takvada', 'hayır ve yardım yapmakta' hiçbir menfaat ve çıkar gözetmeksizin adeta birbirleriyle yarışan, vakıf kültürünü tam manasıyla yaşamış ve yaşatmış olan ecdadın mensuplarıyız" dedi.

İzmir Vakıflar Bölge Müdürü Muzaffer Ataseven, 10-16 Mayıs 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Vakıflar Haftası nedeniyle bir açıklama yaptı. Ataseven, bu yılki haftanın temasının 'şefkat ve merhamet' olduğunu ifade etti.

Ataseven, "Bizler 'şefkat ve merhamette', 'iyilik ve takvada', 'hayır ve yardım yapmakta' hiçbir menfaat ve çıkar gözetmeksizin adeta birbirleriyle yarışan, vakıf kültürünü tam manasıyla yaşamış ve yaşatmış olan ecdadın mensuplarıyız. Ecdadımızdan bizlere miras kalan vakıf kültür mirasını yaşamak ve yaşatmak, bu mirası gelecek nesillere bırakmak için gecemizi gündüzümüze katarak mesai mefhumu gözetmeksizin var gücümüzle çalıştık, çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz. Bu anlayış üzerine çalışmadığımız takdirde büyük bir vebal altına gireceğimizin, bunun hesabını ise asla veremeyeceğimizin bilinci ve şuuru içerisindeyiz. Ecdadımızdan bizlere miras kalan vakıf medeniyetinden anladığımız şudur. Kişinin adeta kendisini insanlığa vakfetmesi, iyilik ve takvada yarışması, şefkat ve merhamet üzerine olmasıdır" dedi.

İzmir Vakıflar Bölge Müdürü Muzaffer Ataseven, şöyle devam etti:

"Tarihimizin önemli işaret taşlarından olan vakıflarımızın tekrardan modellenmesi gereken bir insanlık mirasıdır. Günümüzde artan sosyal sorunlar, yalnızlaşan insan, çirkinleşen kentlerle ilgili ne yapılabilir sorusunun cevabı, vakıf kültürümüzde gizlidir. Aynı zamanda vakıflar, garip gurebayı, fakir fukarayı, kimsesizi, yolda kalmışı düşündüğü gibi, diğer canlıları da düşünüp merhamet ve şefkatini esirgememiştir. Belki de yöremizden verilecek en güzel örnek İzmir Ödemiş'te kurulu leylek vakfıdır. Bu ve benzeri vakıflar insanın doğayla iç içe olması, diğer canlıları da koruma altına alması şevketini esirgememesinin insani bir göstergesidir." - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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