Bölge Kalkınma Ajanslarından E-ticaret atağı
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Bölge Kalkınma Ajanslarından E-ticaret atağı

İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) koordinasyonunda Karacadağ Kalkınma Ajansı ve Dicle Kalkınma Ajansı işbirliği ile bölgedeki şirketlere ve girişimcilere yönelik e-ticaret uzmanlığı eğitimleri verildi.

Bölge Kalkınma Ajanslarından E-ticaret atağı
29.06.2020 10:31 | Son Güncelleme: 29.06.2020 10:34

İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) koordinasyonunda Karacadağ Kalkınma Ajansı ve Dicle Kalkınma Ajansı işbirliği ile bölgedeki şirketlere ve girişimcilere yönelik e-ticaret uzmanlığı eğitimleri verildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansı Genel Müdürlüğü uhdesinde faaliyetlerini sürdüren İpekyolu Kalkınma Ajansı, bölgenin girişimci ekosisteminin geliştirilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. İpekyolu Kalkınma Ajansı koordinasyonda Bölge Kalkınma Ajanslarının işbirliğinde bölgedeki girişimcilere e-ticaret uzmanlığı eğitimleri verildi. E-Ticaret Uzmanlığı Sertifika Programı" eğitimine, 9 ilden 250'den fazla girişimci katıldı. Toplam 8 gün 24 saat süren eğitim sonunda katılımcılara, "e-ticaret uzmanlığı" sertifikası verildi.

E-ticaret pazar payını artırarak, e-ihracata katkı sunacak

İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Burhan Akyılmaz, pandemi sürecinde insanların mağaza mağaza gezmek yerine internet üzerinden sayısız mağazaya erişim sağlamayı tercih ettiğini belirterek, "Biz de bölgelerimizde faaliyet gösteren işletmelerimizin hızla dijitalleşen dünyaya ayak uydurmalarını ve rekabet güçlerini arttırmalarını sağlamak amacıyla bölge kalkınma ajanslarımızla beraber bu eğitim programını hayata geçirdik. Eğitim, e-ticaret pazar payını artırarak, ülkemizin e-ihracatına önemli katkı sunacak. Dijitalleşen dünyada işletmelerimizin kurumsal kapasitelerini geliştirici eğitimlere destek olmaya devam edeceğiz" dedi.

"İşletmelerin e-ticarete yönlendirilebilmeleri için çalışma yürüteceğiz"

Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Hasan Maral ise, e-ticaretin dünya genelindeki hacminin son 3 yılda yüzde 73 artarak, 3,5 trilyon dolara ulaştığına dikkat çekti. Her yıl ortalama yüzde 30 büyüme gösteren global e-ticaret pazarının 2021 yıl sonu hedefi olan 5 trilyon dolarlık hacme ise 2020 yılının sonunda ulaşacağının öngörüldüğünü vurgulayan Maral, "Türkiye'de genç nüfus potansiyeli bakımından ilk 10 şehir arasında yer alan Diyarbakır ve Şanlıurfa illerinde e-ticaret girişimlerinin sayısının artması, mevcut hizmet ve imalat sektörlerinde faaliyet gösteren işletmelerin e-ticarete yönlendirilebilmeleri amacıyla önümüzdeki dönemde bir dizi çalışma yürüteceğiz. Bu eğitim, bu çalışmaların ilki" ifadelerini kullandı.

"E-ticareti rekabet için değerlendirmeliyiz"

Dicle Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Alanlı da, Covid-19 sürecinde e-ticaretin öneminin bariz bir şekilde görüldüğünü vurguladı. Alanlı, "İnsanlar her türlü ihtiyaçlarını elektronik ortamda sipariş vererek temin ettiler. Bunun sonucunda ülkemizde olduğu gibi tüm dünyada e-ticaret hacmi hiç olmadığı kadar büyüyerek, gelişme gösterdi. Bizler de bölge olarak bu imkanı rekabet edilebilirliği artırmak için değerlendirmeliyiz" şeklinde konuştu.

"Bölgenin dünyaya açılmasına katkıda bulunuyoruz"

WORLDEF Business School Genel Müdürü Orxan İsayev, e-ticaret uzmanlığı eğitim programında profesyonel girişimciler yetiştirildiğini söyledi. İsayev, "Kalkınma ajanslarının da desteği ile bölgenin kalkınmasına katkı sunan önemli bir eğitim programını hayata geçirdik. Önümüzdeki günlerde kalkınma ajansları ile e-ticaret ve e-ihracat eğitimlerimiz hız kazanacak. Online eğitimlerimiz sayesinde farklı bölgelerden girişimciler yetiştirilmesine ve bölgelerin kalkınmasına destek veriyoruz. Bu e-ticaret eğitimi programının da Güneydoğu bölgesinin dünyaya açılmasına ve bölgenin kalkınmasına katkısı olacaktır" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Manşet

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