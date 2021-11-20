Boji kimdir? Boji nedir, ne demek? İstanbul'un ünlü köpeği Boji'nin anlamı nedir?

Boji, İstanbul'da toplu taşımayla seyahat etmesi nedeniyle sosyal medyada tanınan sokak köpeği. Peki, Boji isminin anlamı nedir? Boji ne demek? Boji nedir?

BOJİ KİMDİR?

Boji (d. 2017), İstanbul'da toplu taşımayla seyahat etmesi nedeniyle sosyal medyada tanınan sokak köpeği.

Kangal ve çoban köpeği kırması olan Boji, 2021 yılında toplu taşımayla İstanbul'da ilçe ilçe gezmesi nedeniyle tanındı. Metroya bindiğinde boji alanında uyukladığı için bu isimle anılır oldu. Gezileri sırasında vatandaşlar tarafından çekilen fotoğrafları internette yayıldı.

18 Ağustos 2021 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Boji'ye takılan mikroçip sayesinde Boji'nin bir gün içinde iki yaka arası da dahil olmak üzere 29 durak gezdiği tespit edildi. Boji'nin rotasının takip edilebilmesi amacıyla bir uygulama da geliştirildi.

Ekim 2021 itibariyle Boji'nin beslenmesini Metro İstanbul üstlenmiştir. Kadıköy-Moda Tramvay Hattı'nda onun için bir kulübe yapılmıştır. Belli günlerini Belediye'nin bakımevinde geçirmektedir.

Boji, uluslararası haber ajansları ve yayın organlarında haber olmuş ve ünü Reuters haber ajansı aracılığıyla dünyaya yayılmıştır.

İstanbul'un ünlü köpeği Boji

BOJİ NEDİR? BOJİ NE DEMEK?

Boji, Demiryolu taşıtlarının bir bileşenidir. Görevi tekerleklerin hareketini sağlamak ve taşıtın geri kalan kısmını taşımaktır.

BOJİ ANLAMI NEDİR?

Boji'in esas kullanım amacı uzun olan demiryolu taşıtlarının kıvrımlı raylarda daha uyumlu geçişini sağlamak, rijid yapıya sahip olan sabit konumlu tren tekerlek dingilinde taşıtın vagon kısmında rayların pozisyonlarındaki düzensizliklerle olan bağını yok etmek amacı ile ikinci bir yay basamağı elde edebilmek ve böylece de sürüşteki konforu artırmaktır. Boji'ler daha iyi sürüş özellikleri sağlamak, rayda daha az aşınmaya yol açmak ve daha az raydan çıkma tehlikesi sunmak ile yükümlü bileşendir. Boji'deki dingil sayısı arttıkça ray kıvrımlarından geçişteki konumlanışları daha da önem kazanmaya başlar.

BOJİ TEMELLERİ

Boji'nin gözlemleneceği sabit noktalar dingil kutularıdır. Dışarıdan konumlandırılmış yük vagonu bojileri için yatay genişlikleri; tekerlek dingilleri ve boji gövdesini uyumlu tutmak içindir ve UIC rayları için standart bir değer taşırlar. Dışarıdan konumlandırmadaki kasıt dingil yuvası ve boji gövdesinin parçalarının teker disklerinin dışında bulunmasıdır ki, içerden konumlandırılmış bojilerde tekerlerin arasında bulunurlar.

Yolcu vagonu ve lokomotif bojileri iki aşamalı yay sistemine sahipken, yük treni bojileri genelde tek aşamalı yaya sahiptirler. Teker dingil bileşenleri ile boji arasında birincil yay, boji ile vagon arasında ise ikincil yay yer alır.

Dingil yuvası üzerinde yer alan birincil yay tabaka, burma ya da lastik yaydır.

İkincil yay ise yolcu vagonlarında genelde burma ya da hava yaylarından, lokomotif bogîlerinde ise burma yaylardan oluşur

Bojiler daha da karmaşık halde olabilirler.

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet