Boğulanlara ve uyarılara rağmen yüzmeye devam ediyorlar
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Boğulanlara ve uyarılara rağmen yüzmeye devam ediyorlar

Boğulanlara ve uyarılara rağmen yüzmeye devam ediyorlar Adana'nın sahil kenti Karataş'ta, Türkçe, İngilizce ve Arapça dillerinde 'Bu bölgede denize girmek yasak' uyarılarına rağmen vatandaşlar denize girip serinlemeye çalışıyor Karataş Belediye Başkanı Necip Topuz: "Tabela koyduğumuz...

04.08.2020 09:36 | Son Güncelleme: 04.08.2020 09:41

Boğulanlara ve uyarılara rağmen yüzmeye devam ediyorlar

Adana'nın sahil kenti Karataş'ta, Türkçe, İngilizce ve Arapça dillerinde 'Bu bölgede denize girmek yasak' uyarılarına rağmen vatandaşlar denize girip serinlemeye çalışıyor

Karataş Belediye Başkanı Necip Topuz:

"Tabela koyduğumuz yerlerde yüzmeye girmeyin"

ADANA - Adana'nın Karataş ilçesinde denize girmenin yasak olduğu yerde baba ile oğlunun boğulmasına, 3 farklı dilde uyarı tabelası olmasına rağmen vatandaşlar yüzmeye devam ediyor. Karataş Belediye Başkanı Necip Topuz, "Tabela koyduğumuz yerlere lütfen yüzmeyi ne kadar iyi bilirseniz bilin girmeyin" dedi.

Geçen 21 Haziran Babalar Günü'nde Ali Ercan Karayiğit ile babası Habip Karayiğit serinlemek için Adana'nın Karataş ilçesi Orman Plajı bölgesinde girdikleri denizde boğularak hayatını kaybetmişti. Türkçe, İngilizce ve Arapça olarak 'Bu bölgede denize girmek yasak' diye uyarılarına aldırış etmeyen vatandaşlar denize suya girmeye devam ediyor ve boğulma tehlikesi atlatıyor.

'Rip akıntısı' nedeniyle boğulmaların gerçekleştiği bölgede belediyenin zabıta ekipleri de uyarı yapıyor ancak Adanalı vatandaşlar için bu yeterli olmuyor. Öte yandan drone ile de görüntülenen denizde yetişkinlerin haricinde çok sayıda çocuğunda tek başına yüzmesi dikkat çekti.

3 farklı dilde uyarı

Karataş Belediye Başkanı Necip Topuz, İHA muhabirine yaptığı açıklamada boğulma vakalarına karşı vatandaşları uyardı. Karataş'ın boğulma vakalarıyla değil güzel denizi ve temiz kumsalıyla anılmasını istediğini belirten Topuz, "Vatandaşlarımıza uyarıyı 3 farklı dilde yaptık. Her alana 2'şer adet uyarıcı tabelalar yerleştirip, dubalar koyduk, zabıtalar sürekli 'Burada denize girmeyin' diye uyarılarda bulunuyor" diye konuştu.

Acil durumlar için kurtarma botu ve tekne bulundurduklarını da kaydeden Başkan Topuz, "Biz üzerimize düşeni yapıyoruz ama burada en büyük sorumluluk vatandaşlara düşüyor. 'Denize girmeyin' yazılı tabela koyduğumuz yerlere lütfen yüzmeyi ne kadar iyi bilirseniz bilin girmeyin" ifadelerini kullandı.

Bölgede ailesiyle birlikte denize giren Cumali Akar Oluk ise hava sıcaklığı nedeniyle denize girdiğini söyledi. Oluk, "Genelde tüm kıyılarda ve denizlerde boğulma tehlikesine yönelik tabelalar var. Nereye giderseniz bu önlemler mutlaka vardır. Hava çok sıcak mecbur gireceğiz" şeklinde konuştu.

Boğulanlara ve uyarılara rağmen yüzmeye devam ediyorlar

Kaynak: İHA

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