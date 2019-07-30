Boğazkale'de çiftçilerin yeni gelir kapısı silajlık mısır

Çorum'un Boğazkale ilçesinde tarımsal üretim yelpazesinin geliştirilmesi amacıyla üretime başlanan silajlık mısır, çiftçilerin yeni gelir kapısı oldu.

Boğazkale Kaymakamı Yunus Ataman, silajlık mısır ekimi yapılan tarlaları ziyaret ederek çiftçilerden mahsul hakkında bilgi aldı.

Ataman, AA muhabirine, ilçede 2018 yılında Evci Göleti'nin faaliyete başlamasının ardından 11 bin dönüm tarımsal arazinin sulu tarıma elverişli hale geldiğini söyledi.

Hititlerin başkenti Hattuşa'ya ev sahipliği yapan ilçede turizm potansiyelinin yanı sıra tarımsal üretimi de canlandırmayı hedeflediklerini belirten Ataman, "Çiftçilerin özellikle silajlık mısır üretimi yapması kararlaştırıldı. Kaymakamlık olarak İl Özel İdaresi bütçesinden çiftçilere yüzde 90 hibeli silajlık mısır tohumu dağıttık. Çiftçiler ekim yaptı, şimdi hasat bekleniyor." dedi.

Çiftçileri modern üretim tekniklerini öğrenmeleri amacıyla Kaymakamlık imkanlarıyla çeşitli fuarlara gönderdiklerini ifade eden Ataman, ayrıca birkaç çiftçiyi de bir araya getirerek silaj paketleme makinesi alınmasını sağladıklarını belirtti.

Ataman, proje bazlı çalışmalarla bölgedeki çiftçilik faaliyetlerini nitelik ve nicelik bakımından artırmayı hedeflediklerini belirterek şunları kaydetti:

"Sulanabilir tarla miktarının artmasına rağmen çiftçimizin bu durumdan yeterince istifade edemediğini müşahede ettik. Bölgemizdeki hayvancılık faaliyetlerini desteklemek, yem bitkileri konusundaki açığın kapanmasına yardımcı olmak ve çiftçilerimizin daha iyi gelir elde etmesini sağlamak amacıyla çiftçilerimizi yem bitkileri ekimine teşvik ettik. Ekim yapılan alanlarda ürünün durumunun oldukça iyi ve çiftçimizin üründen memnun olduğunu görüyoruz. Bölgemizde yemlik bitki ekimi ve paketlenmesinin sağlanması hayvancılık faaliyetlerini de olumlu etkileyecek. Paketleme makinesinin de gelmesiyle hayvancılık yapan çiftçimiz silajlık mısırını paketleyip yem tedarikinde yaşadığı sıkıntıları giderecek. Tarım ve Orman Bakanlığınca dönüm başına desteklerin de verildiği yem bitkileri ekimi ile beraber çiftçimizin tarımsal faaliyetlerden çok daha iyi gelir elde edecek."

Kaynak: AA