Boğaziçi Üniversitesi yeni rektör atandı mı? Melih Bulu görevden mi alındı? Boğaziçi Üniversitesi'ne yeni rektör ne zaman atanacak?
Prof. Dr. Melih Bulu, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile görevden alındı. Bunun ardından vatandaşlar Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör atanacak mı, yeni rektör atandı mı merak etti. Peki, Boğaziçi Üniversitesi yeni rektör ne zaman atanacak, yeni rektör ataması yapılacak mı? Boğaziçi Üniversitesi'nin yeni rektörü kim olacak, açıklandı mı, belli oldu mu? Kısaca bilgiler haberimizde...
Boğaziçi Üniversitesi'nde seçimle değil atanarak göreve gelmesi nedeniyle uzun süredir akademisyen ve öğrencilerin protesto ettiği rektör Prof. Dr. Melih Bulu, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile görevden alındı. Peki, Boğaziçi Üniversitesi'ne yeni rektör ataması yapıldı mı? Rektör ataması ne zaman yapılacak?
MELİH BULU GÖREVDEN Mİ ALINDI?
Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi gereğince görevinden alındı. İstanbul Arel Üniversitesi Rektörlüğüne ise Ahmet Ercan Gegez atandı.
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ YENİ REKTÖR ATAMASI YAPILDI MI?
Prof. Dr. Melih Bulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2 Ocak 2021 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan kararnamesi ile Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü görevine getirilmişti. Bulu'nun göreve atanmasının ardından, rektörün seçimle belirlenmesini isteyen öğrenci ve akademisyenler Boğaziçi Üniversitesi'nde protesto gösterileri düzenlenmeye başlamıştı. Üniversitedeki protestolar aylardır devam ediyordu.
Melih Bulu, 195 gün sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından görevden alınırken, henüz yerine herhangi bir atama yapılmadı.
Henüz Boğaziçi Üniversitesi'ne yeni rektör ataması yapılmadı. Ne zaman rektör atanacak henüz resmi bir açıklama gelmedi.
MELİH BULU KİMDİR?
Prof. Dr Melih Bulu 15 Ağustos 1970 tarihinde Kırıkkale'de doğdu. Finans alanında doktorası bulunan Melih Bulu'nun ağırlıklı olarak strateji alanında akademik çalışmaları var.
Bulu, İstanbul Şehir Üniversitesi'nde İşletme Bölüm Başkanı (2010-2016), İstinye Üniversitesi Kurucu Rektörü (2016-2019), Haliç Üniversitesi Rektörü (2020) olarak görev yaptı. AK Parti Sarıyer İlçe Başkanlığı kurucusu olan Bulu, 2009 yılında yapılan yerel seçimlerde Ataşehir Belediye Başkanlığı için, 2015 yılı genel seçimlerinde İstanbul 1. bölge milletvekilliği için aday adayı oldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2 Ocak 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Boğaziçi Üniversitesine rektör olarak atanan Bulu, 14 Temmuz 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kararla görevden alındı.