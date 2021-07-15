Boğaziçi Üniversitesi yeni rektör atandı mı? Melih Bulu görevden mi alındı? Boğaziçi Üniversitesi'ne yeni rektör ne zaman atanacak?

Prof. Dr. Melih Bulu, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile görevden alındı. Bunun ardından vatandaşlar Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör atanacak mı, yeni rektör atandı mı merak etti. Peki, Boğaziçi Üniversitesi yeni rektör ne zaman atanacak, yeni rektör ataması yapılacak mı? Boğaziçi Üniversitesi'nin yeni rektörü kim olacak, açıklandı mı, belli oldu mu? Kısaca bilgiler haberimizde...