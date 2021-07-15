Boğaziçi Üniversitesi'nde 15 Temmuz şehit ve gazileri anıldı

Boğaziçi Üniversitesi'nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Haftası için düzenlenen anma programı ve fotoğraf sergisine Boğaziçi Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Mehmet Naci İnci ve Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu, Genel Sekreter Dr. Öğr.

Boğaziçi Üniversitesi'nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Haftası için düzenlenen anma programı ve fotoğraf sergisine Boğaziçi Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Mehmet Naci İnci ve Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu, Genel Sekreter Dr. Öğr. Üyesi Nedim Malkoç ile Türkiye İstiklal Madalyalılar Derneği Başkanı Torun Mengüloğlu katıldı.

Rumelihisarı Şehitliği'nde tüm şehitler için yapılan dua ile başlayan anma programı, Nafi Baba Binası'nda devam etti. Programda konuşan Boğaziçi Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Mehmet Naci, 15 Temmuz 2016'da yaşananları asla unutamayacaklarını belirtirken, Türkiye İstiklal Madalyalılar Derneği Başkanı Torun Mengüloğlu tüm şehit ve gazileri minnetle andıklarını söyledi.

"TARİHİNİ UNUTAN YARININDAN VAZGEÇMİŞ DEMEKTİR"

Anma programında açılış konuşmasını yapan Boğaziçi Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Mehmet Naci İnci, darbe girişimi karşısında sokaklara dökülen her kesimden insanın, Türkiye'nin işgaline engel olmakla kalmayarak dünya demokrasi tarihinde örneğine az rastlanır bir millet iradesini de ortaya koyduğunu vurguladı. FETÖ Terör Örgütü tarafından gerçekleştirilen ve Türkiye tarihinin en hain darbe girişimine karşı milletin; 15 Temmuz gecesi milli iradesine ve bağımsızlığına olan inancını bir kez daha gözler önüne serdiğini belirten Prof. Dr. Mehmet Naci İnci sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şunu çok iyi bilmemiz gerekiyor ki tarihini unutan yarınından da vazgeçmiş demektir. Yani tarih bilinci olmayan toplumların kendilerine ait bir gelecek kurgusundan da bahsedilemez. Öyleyse şehitlerimizin ne sebeple ve hangi koşullar altında şehit olduklarını unutmamamız büyük bir önem taşıyor. Malazgirt'le birlikte kapılarını aralayarak kendimize vatan kıldığımız bu topraklar için çok bedeller ödenmiştir. Bağımsızlığımızı baki kılmak hedefinde birleşen insanımız bu uğurda gerektiğinde can vermekten de asla kaçınmamıştır. 15 Temmuz'u hep birlikte yaşadık, hepimiz sokaklarda, hepimiz nöbetlerdeydik. Unutulan tarih tekerrür eder. Bu nedenle 15 Temmuz'da yaşananları ve 15 Temmuz ruhunu asla unutmayacağız. "

"15 TEMMUZ 2016'DA İSTANBUL FETHİ GİBİ DÜNYA TARİHİ DEĞİŞTİ"

Boğaziçi Üniversitesi Araştırmadan Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu ise 15 Temmuz 2016'da İstanbul'un Fethi gibi dünya tarihinin akışının değiştiğini söyledi. 15 Temmuz'un bir destan olduğunun altını çizen Prof. Dr. Kumbaroğlu, "15 Temmuz darbe girişimi dünyanın birtakım güçlerinin desteklediği bir vatan hainliği operasyonudur. Aziz Türk Milleti bunu geri püskürtmeyi başardı. Bugün milletimizin bu zafer, dirayet, kararlı duruş ile azmini hatırlıyor, 15 Temmuz şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı ve minnetle anıyoruz" ifadelerini kullandı.

"BAYRAĞIMIZ HER ZAMAN DALGANACAK"

Türkiye İstiklal Madalyalılar Derneği Başkanı 85 yaşındaki Torun Mengüloğlu ise konuşmasında Türk bayrağının her zaman dalgalanacağını, birlik ve beraberliğin asla bozulmayacağını vurguladı:

"Bayrağımız her zaman dalgalanacak, ezanımız okunacak, İstiklal Marşımız söylenecek ve birlik ve beraberliğimiz hiç bozulmayacak. Biz İstiklal Savaşı madalyası sahipleri olarak hala çok çalışıyoruz ve çalışmaya da devam edeceğiz. Türkiye'nin dört bir yanında gazilerimizle bir araya geliyor, kurumları ziyaret ediyoruz. Şehitlerimizi de Sarıkamış ve Balkanlar gibi şehit oldukları yerlere giderek ziyaret ediyoruz. Tüm şehit ve gazilerimizi saygı ve minnetle anıyoruz. "

Boğaziçi Üniversitesi Şehit Araştırmaları Topluluğu Başkanı Esra Öz ise Boğaziçi öğrencisi olarak, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Haftası kapsamında düzenlenen etkinliğe konuşmacı olarak davet edilmekten duyduğu memnuniyeti ifade etti. Topluluk olarak, diğer faaliyetlerin yanı sıra özellikle Rumelihisarı Şehitliği'nin korunması ve daha da geliştirilmesi için çalıştıklarını, bu şehitliğin okulun her öğrencisi tarafından bilinmesi ve sahip çıkılması gerektiğini dile getirdi.

Anma programının ardından heyet, 15 Temmuz darbe girişimi esnasında ve sonrasında çekilen fotoğrafların yer aldığı sergiyi gezdi. Türkiye İstiklal Madalyalılar Derneği Başkanı Torun Mengüloğlu, Boğaziçi Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Mehmet Naci İnci'ye derneğin rozetini takarken, karşılıklı hediyeler de takdim edildi.

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Kaynak: Habermetre