BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ ÇEVRESİNDE TOPLANAN GRUPLARA GÖZALTI

- İstanbul Valiliği'nin uyarısının ardından Boğaziçi Üniversitesi çevresinde toplanan gruplara polis müdahale etti, çok sayıda kişi gözaltına alındı. HDP'li Hüda Kaya, kendisini uzaklaştırmak isteyen polise vurunca tartışma yaşandı.

Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesinin ardından yaşanan tartışmalar sürüyor.

Sosyal medya üzerinden farklı görüşten gruplar, bugün için üniversite önünde toplanma ve basın açıklaması çağrı yaptı. Bunun üzerine İstanbul Valiliği, koronavirüs önlemleri kapsamında alınan kararla, toplanmalara izin verilmeyeceğini duyurdu. Üniversite çevresinde sabah erken saatlerden itibaren polis geniş güvenlik önlemi aldı. Kampüs çevresine bariyerler yerleştirilirken, TOMA da konuşlandırıldı. Uyarılara rağmen öğle saatlerinden sonra Etiler'de toplanan gruplar, kampüs kapısına yürümek istedi. Ancak polis izin vermedi. Dağılmayan gruplardan çok sayıda kişi gözaltına alındı.HDP'Lİ HÜDA KAYA İLE POLİS ARASINDA TARTIŞMAÖte yandan HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, göz altılara engel olmak istedi. Kaya, kendisini uzaklaştırmak isteyen polisin omzuna vurunca itişmeler yaşandı. Hüda Kaya ile polis arasında tartışma çıktı. Kaya, gözaltına alınanların bulunduğu otobüsten uzaklaştırıldı.Görüntü dökümü: ----------------------- -Üniversite önü ve çevresinde alınan önlemler-Toplanan gruplar-Polisin gözaltına alması-Hüda Kaya'nın gelmesi-Polisin uzaklaştırmak istemesi-Polisin omzuna vurması-Yaşanan tartışma-Detaylar

- Kaya

Kaynak: Demirören Haber Ajansı