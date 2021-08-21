Boğaziçi rektörlüğüne atanan Mehmet Naci İnci kimdir? Kariyerinde dikkat çeken Stanford Üniversitesi detayı

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Naci İnci atandı. Melih Bulu'nun yerine önce vekaleten sonra da aslen atanan İnci, dünyanın sayılı eğitim kurumlarından olan Stanford Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü'nde doktora yaptı. İşte Prof. Dr. Mehmet Naci İnci'nin eğitim kariyeri...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, görevden aldığı Prof. Dr. Melih Bulu'nun yerine Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Naci İnci'yi atadı. İnci, Bulu'nun görevden alınmasıyla Rektör Vekili olarak atanmıştı.

Söz konusu atama, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü ve 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri gereğince gerçekleştirildi.

PROF. DR. MEHMET NACİ İNCİ KİMDİR?

Prof. Dr. Naci İnci, 1987'de Marmara Üniversitesi'nden fizik dalında lisans derecesini, 1992'de ise fiber optik sensörler alanında İngiltere'deki Heriot-Watt Üniversitesi'nden doktora derecesini aldı.

STANFORD'DA DOKTORA YAPTI

Stanford Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü'nde 1993-1994 yılları arasında optik haberleşme alanında doktora sonrası çalışmalar yapan İnci, 1994 senesinde Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümü'nde yardımcı doçent, 1996'da ise doçent oldu.

SABANCI ÜNİVERSİTESİ KARİYERİ

İnci, 1998-1999 yıllarında fiber optik sensörlerin endüstriyel uygulamaları üzerine Japonya'da Gunma Üniversitesi'nde konuk araştırmacı olarak çalışırken, 1999–2005 yılları arasında Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesinde öğretim üyeliği yaptı, üniversitenin temel ve araştırma laboratuvarları ile diğer lisans ve lisansüstü programlarının kurulmasında görev aldı.

2005 YILINDA BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ PROFESÖR OLDU

Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümü'ne 2005 profesör olan ve 2014–2018 döneminde bölüm başkanlığı yapan İnci, Almanya'daki Stuttgart Üniversitesi, Japonya'daki Gunma Üniversitesi, Norveç Teknik Üniversitesi ile İngiltere'deki Heriot-Watt Üniversitesinde konuk profesör olarak bulundu.

Fiber optik, nano partiküller ve uygulamalarının fiziği, optik sensörler, kuantum optiği, kuantum bilişimi, kuantum kriptografisi konuları üzerine çalışan ve araştırmalar yürüten İnci'nin üniversite-sanayi ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik katkıları kapsamında ise iki uluslararası patenti bulunuyor.