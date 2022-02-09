Boğaz ağrısı nedir? Boğaz ağrısı belirtileri nelerdir? Boğaz ağrısı koronavirüs belirtisi mi? Boğaz ağrısına ne iyi gelir?

AĞRI (Haberler.com) - Genellikle mevsim geçişlerinde ya da kış aylarının başlangıcında çoğu kişinin günlük hayatını olumsuz yönde etkileyen boğaz ağrısının nedenleri ülkemizdeki pandemik süreç ile birlikte en çok merak edilen rahatsızlıklar arasında yerini aldı. Çok farklı şekillerde kendisini gösterebilen boğaz ağrısı genellikle hafif şekilde atlatılırken, başka sağlıksal problemlerinde yardımıyla daha ağır ve zor atlatılır bir hal alabilmekte. İşte bir çok kişinin yaşam kalitesini önemli ölçüde düşüren boğaz ağrısı hakkında detaylar.

BOĞAZ AĞRISI NEDİR?

Yutkunmada zorluk, boğazda acı, yanma, ağrı ya da kaşıntı gibi farklı şekillerde kendini gösteren ve yaşam boyu her yaştan insanın başına gelebilen boğaz ağrısının en yaygın nedenleriviral enfeksiyonlar veya soğuk algınlığıdır. Ancak Sigara ve tütün kullanımı, alerji, tümör ya da mide rahatsızlıklarıda boğaz ağrısına neden olabilir. Boğaz ağrısı genellikle kendiliğinden iyileşme göstermesinin yanı sıra basit ve evde uygulanan yöntemlerle evde tedavi edilmesi de mümkündür.

BOĞAZ AĞRISININ NEDENLERİ NELERDİR?

Boğazda yaşanan ağrılarının evde tedavisi mümkündür ancak öncelikle boğaz ağrısının temel nedenini bilmeniz gerekmektedir. Boğaz ağrınızın yanında başka şikayetleriniz var ya da boğaz ağrınız 10 günü aşkın süredir devam ediyorsa mutlaka uzmana başvurmalısınız. Boğaz ağrısı tedavisinde doğru teşhisin önemli rol oynadığını unutmamanızı ve kesin çözüm için sağlık kuruluşuna başvurmanızı öneririz.

Farenjit

Lerenjit

Bademcik İltihabı

Alerji

Reflü

Tümör

Kimyasal gaz soluma

Aşırı sıcak ya da soğuk tüketimi

Katı gıdaların yeterince parçalanmadan tüketimi

Kirli ve Kuru hava

Sigara ve Tütün kullanımı

Nodüller

BOĞAZ AĞRISI KORONAVİRÜS BELİRTİSİ Mİ?

Boğaz ağrısı koronavirüsün en belirgin semptomudur. Boğaz ağrısının yanı sıra ateş, kuru öksürük, yorgunluk, kas ağrısı, tat ve koku alamama gibi şikayetleriniz varsa öncelikle kendinizi karantinaya almanızı ve ardından en yakın sağlık kuruluşuna başvurmanızı tavsiye ederiz.

BOĞAZ AĞRISINA NE İYİ GELİR?

Boğaz ağrısının doktor tavsiyesiyle alınan ilaçlar ile çözümü daha kesin olmakla pastillerin iyi geldiği bilinmektedir. Ancak evde uygulayacağınız pratik çözümlerle bu süreci kısaltabilirsiniz. Boğaz ağrısı çektiğiniz süreçte çok sıcak, çok soğuk, katı ve yutulması zor yiyecekler tercih etmemenizi ve tütün mamüllerinden uzak durmanızı tavsiye ederiz.

Bal

Bir çok faydasının yanında antiseptik özelliğide taşıyan bal, boğazlarda oluşan tahrişin yanı sıra öksürüğe de iyi gelmektedir. Boğaz ağrısında tüketilecek ılık çay içerisine karıştırarak ya da tek başına kullanımda boğaz ağrısında en iyi dostunuz olacaktır.

Papatya Çayı

Papatya çayı doğal iltihap sökücü olarak bilinmektedir ve boğaz ağrısı tedavisinde en etkili yöntemlerden biridir.

Adaçayı

Faydası saymakla bitmeyen ve antibakteriyel özelliğiyle dikkat çeken adaçayını ister ılık bir şekilde tüketebilir, isterseniz de soğumasını bekleyip gargarasını günde 3 kez yapabilirsiniz.

Tuzlu Su

Ilık bir bardak suyun içerisine bir tatlı kaşığı tuzu karıştırdıktan sonra yapılan gargara boğazdaki bakterilerin yok olmasına ve ağızdaki yaraların iyileşmesine de fayda sağlayacaktır.

Acı Biber

Ağrı kesici özellikli biber bir bardak ılık suyun içerisine bal ile karıştırılarak tüketiminde boğaz ağrısı ve öksürük tedavisine faydalı olduğu bilinmektedir.

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