Boğalar seyircilerin arasına daldı kalabalık alkış tuttu - Haberler
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Boğalar seyircilerin arasına daldı kalabalık alkış tuttu

İhlas Haber Ajansı / Uğur Uslubaş - Haberler | Kültür Sanat

Boğalar seyircilerin arasına daldı kalabalık alkış tuttu Bursa'da boğa güreşleri İspanya arenalarını aratmadı Galip gelen boğa sahipleri hayvanları ile birlikte horon tepti Bursa'da düzenlenen boğa güreşleri İspanya'daki arenaları aratmadı.

Boğalar seyircilerin arasına daldı kalabalık alkış tuttu

Bursa'da boğa güreşleri İspanya arenalarını aratmadı

Galip gelen boğa sahipleri hayvanları ile birlikte horon tepti

BURSA - Bursa'da düzenlenen boğa güreşleri İspanya'daki arenaları aratmadı. Güreşirken hızını alamayan azgın boğalar; demir bariyerleri devirip seyircilerin arasına daldı. Şans eseri facia teğet geçerken vatandaşlar boğaları ayakta alkışladı. Galip gelen boğaların sahipleri hayvanları ile birlikte horon tepti.

Kestel ilçesine bağlı Uludağ'ın eteklerindeki Alaçam Mahallesinde geleneksel hale gelen boğa güreşlerinin bu yıl üçüncüsü düzenlendi. Alaçam Mesire alanında Artvin, Rize, Erzurum, İzmir Aydın ve Muğla yöresinden getirilen 28 boğa çekilen kuralar sonrası güreşti. Bazı boğalar daha rakiplerini görür görmez kaçarken bazıları ise 35 dakikaya varan sürelerde güreş tuttu. Güreşler sonunda kazanan boğa ve sahiplerinin sevinci de kameralara yansıdı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Gürsu Belediyesi, Artvin Belediyesi, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası, Artvin Ticaret ve Sanayi Odası ve Bursa Artvin Sanayicileri ve İşadamları Derneği'nin katkıları ile düzenlenen boğa güreşlerinde dereceye giren boğaların sahiplerine çeşitli ödüller verildi.

Boğalar seyircilerin arasına daldı

Boğaları izlemeye gelen binlerce seyirci; güçlü boğaların amansız mücadelesini ilgiyle izledi. Demir bariyerlerin arkasından güreşleri izleyen bir gurup vatandaş iki boğanın hızını alamayıp bariyerleri devirmesi neticesinde boğaların altında kalıp ezilme tehlikesi yaşadı. Panik olan kalabalık yüksek yerlere kaçmaya çalışırken meydandaki diğer vatandaşlar kalabalığın arasına dalan boğaları alkışladı.

Şans eseri olayda yaralanan olmadı. 2 boğa sahipleri tarafından yakalanıp meydan dışına çıkarıldı. Bazı boğalar çitlerin üzerinden atlayınca sahipleri zor anlar yaşadı. Boğaları yakalamak için yoğun çaba sarfeden sahiplerinin verdiği mücadele İspanyol matadorları aratmadı.

Galip gelen boğa sahipleri horon tepti

Nefes kesen zorlu güreşler sonrası galip gelen boğaların sahipleri hayvanları ile birlikte horon tepti. Oynayan kalabalığın arasına giren boğaların galibiyet sevincini kutlarcasına havaya zıplayıp ayakta sekmesi görenleri şaşkına çevirdi. Güreşlerin yapıldığı alan yoğun ilgi sebebiyle hınca hınç dolarken; araçlar yüzünden uzun kuyruklar oluştu. Kalabalık sebebiyle jandarma ekipleri bölgede kuş uçurtmadı. Vatandaşlar meşhur Artvin Cağ dönerinden yiyebilmek için saatlerce kuyrukta bekledi.

Fenomen boğalar sporcular gibi hazırlanıyor

Sosyal medyada binlerce takipçisi olan fenomen boğaların şampiyon olabilmek için profesyonel sporcular gibi beslenip antrenman yaptıkları ortaya çıktı. Güreşlerle ilgili bilgi veren yarışmanın sunucusu Artvin Kafkasör Yaylasından Şakir Kara, "Boğa güreşlerini Türkiye'ye sevdirip Artvin'in turizm elçiliğini yapmak istiyoruz. Bursa'ya 28 boğa ile geldik. 2'si kupa güreşi olmak üzere 20 güreşimiz var" dedi.

Boğa güreşlerine olan ilginin Türkiye 'de her geçen gün arttığına dikkat çeken Kara, "Artık fenomen boğalarımız var. Sosyal medyada yüzbinlerce fanı olan boğalar var. Araba fiyatına satılan şampiyon boğalarımız var. Muğla'ya Aydın'a transfer oluyorlar. Hatta Sırbistan'a gönderdiğimiz boğalarımız var. Hayvanlarımıza bu işi onları üzerek değil; sevgiyle, saygıyla, onlara şefkatle kucak açarak bu işleri yapıyoruz. İnsanlara garip gelecek ama Üzum kurusu ile beslenen pekmez içirilen boğalarımız var. Sabahtan nasıl ki bir futbolcu kalkar ağırlık çalışması yapar, boğa sahibi de hayvanı alır, ona boğa kızağını bağlar yada araba lastiği bağlar, nefes açma yaptırır. Koşturma yaptırır, götürür arenayı tanıtır. Bunlar özel ve güzel şeylerdir" diye konuştu.

Boğalar seyircilerin arasına daldı kalabalık alkış tuttu

Boğalar seyircilerin arasına daldı kalabalık alkış tuttu

Boğalar seyircilerin arasına daldı kalabalık alkış tuttu

Boğalar seyircilerin arasına daldı kalabalık alkış tuttu
İhlas Haber Ajansı / Uğur Uslubaş - Son Dakika Haberleri
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