Boğaçayı'nda kirlilik açıklaması
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Boğaçayı'nda kirlilik açıklaması

İhlas Haber Ajansı / Akif Yılmaz - Haberler | Güncel

Boğaçayı'nda kirlilik açıklaması AK Parti Konyaaltı İlçe Başkanı Bayar: -"Boğaçayı'nı bu durumdan kurtaralım" Antalya'da Toros Dağlarının karstik yapısından gelen suların Konyaaltı Sahili'yle birleşip Akdeniz'e döküldüğü Boğaçayı'nda inceleme yapan AK parti Konyaaltı İlçe teşkilatı ve...

Boğaçayı'nda kirlilik açıklaması

AK Parti Konyaaltı İlçe Başkanı Bayar:

-"Boğaçayı'nı bu durumdan kurtaralım"

ANTALYA - Antalya'da Toros Dağlarının karstik yapısından gelen suların Konyaaltı Sahili'yle birleşip Akdeniz'e döküldüğü Boğaçayı'nda inceleme yapan AK parti Konyaaltı İlçe teşkilatı ve meclis üyeleri kirliliğe dikkat çekti. İlçe Başkanı Tayfun Bayar, Boğaçayı'ndaki yosun yoğunluğunun yaz aylarında daha da artacağını belirterek " Çevreye ve insana daha duyarlı davranmalarını bütün belediyelerden rica ediyorum" dedi.

Antalya'da iki yıl önce Antalya Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Menderes Türel tarafından hayata geçirilen Boğaçayı projesinin yapıldığı alan adeta yosunlarla kaplandı. Yaşanan kirlilik üzerine Antalya Büyükşehir Belediyesi, 'Caretta' isimli tekne ve 'Ahtapot' isimli deniz yüzeyi temizleme teknesiyle Boğaçayı yüzeyini saran sucul bitkilere ve biriken çöplere yönelik temizlik çalışması başlattı. Çay yüzeyini saran yosunlar havadan drone kamerası ile de görüntülendi.

"Yaz aylarında daha da artacak"

AK Parti Konyaaltı İlçesi Başkanı Tayfun Bayar ve meclis üyeleri Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında çay üzerine gelerek incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından basın açıklaması yapan Bayar, " Önceki dönem Büyükşehir Belediye Başkanımız Menderes Türel'in hayata geçirdiği Boğaçayı projesi üzerinden 2 yıl geçti. Maalesef aradan geçen zaman zarfında Boğaçayı'nda her yer yosun topladı ve önümüzdeki yaz aylarında bu yosun daha da artacak. Her yeri kaplayarak koku haline gelecek. Bunu bilim adamları ve akademisyenler ile de görüştüğümüzde bunun baştan çözülmesi gerektiğini ve temizlenme işlemlerinin hızlı bir şekilde yapılması gerektiğini söylediler" dedi

"Boğaçayı'nı bu durumdan kurtaralım"

Gelinen noktanın üzücü olduğunu belirten Bayar, "Bu projelerin birinci, ikinci, üçüncü etapları var. Boğaçayı'nı bu durumdan kurtaralım. Bizim derdimiz burada eserleri yaşatmak. Çevreye ve insana daha duyarlı davranmalarını bütün belediyelerden rica ediyorum. Konyaaltı Antalya'nın en değerli ilçesidir" açıklamasını yaptı.

Büyükşehir Belediyesi çalışma başlattı

Büyükşehir Belediyesi, Boğaçayı'nda yaz mevsimiyle birlikte artış gösteren, çevre kirliliğine, kokuya ve sineğe neden olan sucul bitkiler ile yüzey çöpleri temizlemek için çalışma başlatmıştı. Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'na bağlı Deniz ve Kıyı Yönetimi Şube Müdürlüğü, Boğaçayı'ndaki temizlik için Ahtapot isimli deniz yüzeyi temizleme teknesinin ardından Caretta isimli ot kesme teknesini suya indirdi.

"Sucul bitkiler her yıl çıkacak"

Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada Boğaçayı havzasının Haziran ve Eylül arasındaki 4 aylık süreçte gelen su kütlesinin azlığı nedeniyle kuruyan bir havza olduğu belirtilmiş ve durağan suda yüksek sıcaklıkla birlikte alglerin ölmesi ile kirliliğin baş gösterdiği bilgisi paylaşılmıştı. Boğaçayı'nda çıkmaya başlayan sucul bitkilerin her yıl yaz aylarında yaşanacağı ve bir günde temizlenecek bir olay olmadığı belirtilen açıklamada ayrıca Boğaçayı'ndan geçen yıl 2 bin 350 metreküp bitki ve yosun, 12 ton atık ve çöpün temizlendiği ve bu yıl 129 bin metrekare alanda temizlik yapılacağı kaydadilmişti.

Boğaçayı'nda kirlilik açıklaması
Boğaçayı'nda kirlilik açıklaması
Boğaçayı'nda kirlilik açıklaması
Boğaçayı'nda kirlilik açıklaması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Akif Yılmaz

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