Boğa Kadını Özellikleri: Boğa Burcu Kadını Özellikleri ve Aşk İlişkisi

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Geleneksel Boğa burcu kadını özellikleri arasında duygusal güç, bağımsızlık, sadakat, içe dönüklük ve sanatsal bir yetenek bulunur.

BOĞA BURCU KADINI ÖZELLİKLERİ

Geleneksel Boğa burcu kadını özellikleri arasında duygusal güç, bağımsızlık, sadakat, içe dönüklük ve sanatsal bir yetenek bulunur. Yaygın Boğa burcu kadını özellikleri şunları içerir;

1. Duygusal Olarak Güçlü

Dişi Boğa, duygusal olarak çok güçlüdür ve büyük miktarda stresi kaldırabilir. Bu stres işinden, ailesinden veya kendisinden gelebilir, ancak nadiren baskı altında parçalanır ve genellikle şikayet etmez veya üzülme belirtisi bile göstermez. Sempati aramaktan kaçınmayı tercih ediyor ve bunun yerine stresli bir durumu atlatmak için bağımsızlığına ve metanetine güvenecek. Yine de onu zorlamamak en iyisi. Stres sınırlarının ötesinde kasıtlı olarak tahrik edilirse, çok kızarak tepki verir .

2. Bağımsız

Bağımsızlık, Boğa kadınlarının en bilinen özelliklerinden biridir. İşleri kendi kendine nasıl yapacağını biliyor ve kesinlikle yeni bir proje üstlenmekten veya başkalarına liderlik etmekten korkmuyor. Çoğunlukla grup halinde çalışmaktansa kendi başına çalışmayı tercih ediyor. Boğa kadını, olması gerektiğinde iddialıdır, ancak başka birinin, özellikle de romantik bir ilişkideki partnerinin liderliği almasına aldırış etmez.

3. Sadık

Tipik bir Boğa kadını oldukça sadıktır. Pek çok arkadaşı ve tanıdığı olsa da, sadakatini sadece birkaçına verecek ve karşılığında da aynı şeyi bekleyecek. O az sayıdaki kişiye her zaman destek veya rehberlik sağlamaya hazırdır ve karşılığında aynısını almazsa kolayca hayal kırıklığına uğrayacaktır. Boğa kadınları, romantik partnerleri seçerken seçicidir ve bağlanacakları birini bulmaları biraz zaman alabilir , ancak bir kez yaptıklarında, çok bağlı olacaklardır.

4. İçe dönük

Birçoğu Boğa kadınlarının, liderlik rollerini üstlenmekte tereddüt etmedikleri ve istediklerinin peşinden gitmekte hiçbir problemleri olmadığı için doğal olarak içe dönük olduklarını tahmin edemez. Bununla birlikte, Boğa dişi büyük bir grupla birlikte olduktan veya büyük bir etkinlikte sosyalleştikten sonra yeniden şarj olmak için yalnız zamana ihtiyaç duyar. Kendi programını planlamayı ve çevresindeki şeyleri nasıl algılayacağını seçmeyi seviyor ve bunu kendi başına daha kolay yapabiliyor. İç hayatı çok aktif ve size yakın olmadığı sürece düşüncelerinin çoğunu bilmeyeceksiniz.

5. Sanatsal

Boğa kadını için doğa ve estetik güzellik çok önemlidir. Dışarıda olmaktan ve güzel manzaralar veya özellikle kamera dostu yerler aramaktan hoşlanıyor. Genel olarak, sanatsal bir alanda en mutludur ya da bakmaktan hoşlanacağı nesnelerle etrafını sarabildiği zaman.

6. Orijinal

Boğa burcu bir kadın için yapay, cepheler veya yanlış izlenimler koymak tolere edilemez. İnsanların kendilerini gerçekte oldukları gibi sunmalarını istiyor ve sorunlar etrafında dans eden veya gerçeklik algısını şekillendirmeye çalışanlardan hızla bıkacak. Dişi bir Boğa burcunun kim olduğu ve ne istediği konusunda her zaman dürüst olmasını bekleyebilirsiniz ve gerçek kişiliğinin temsilcisi olduğunu kanıtlayan bir ilk izlenim bırakacaktır.

7. Hızlı Tavlama

Boğa burcu bir kadının öfkesini kaybedecek kadar üzülmesi nadirdir, ancak bunu yaptığında bu kolayca unutulmaz. Muhtemelen, bir kırılma noktasına ulaşmadan önce çok fazla strese katılıyor, bu yüzden patlamaları yoğun. Verdiği noktalar konusunda çok inatçı olabilir ve onları değiştirmek için çok iyi bir neden verilmedikçe görüşlerinden taviz vermez.

8. Tomboyca

Boğa kadınları, kadınlıklarını ifade etme ve kadınsı tarzları seçme konusunda çekincelere sahip olmasalar da, çoğunlukla erkeklerin egemen olduğu etkinliklere katılmaktan mutlu olan kalplerinde erkek fatma olurlar.

9. Pasif-Agresif

Çatışmalarda Boğa kadınları gerçek sorunun ne olduğunu düşündükleri konusunda açık konuşmayabilirler. Bir tartışma başlatmak yerine, suçluları görmezden gelebilir veya onlara kayıtsız davranabilirler.

10. Akıllı

Zekaları konusunda her zaman zeki ya da inek değildirler, ancak Boğa kadınları çok şey bilir ve bilgilerini uygulama konusunda pratiktir.

11. İyi Anne

Boğa kadını, son derece sevecen ve başarılı bir annedir . Çocuklarında itaatsizliğe tahammül etmeyecek ve genellikle kibar ve hoşgörülü olmak için büyümelerinin nedenlerinden biri de budur.

12. Finansmanı İyi

Boğa kadınları para konusunda akıllıdır ve fonlarını nasıl dağıtacaklarını ve başarılı bir şekilde nasıl idare edeceklerini bilirler, bu da onları komisyoncular ve muhasebeciler gibi kariyer seçimleri için çok uygun hale getirir.

Boğa Kadını: Aşık ve Cinsellik Yaşamında

Sadık dostlar ve arkadaş canlısı, ateşli sevgililer, Boğa sizin ömür boyu sizindir - sıkı sıkıya belirlenmiş sınırları aşmadığınız sürece, bu durumda boynuzlarını hissetmeye hazırlanın!

Boğa kadını topuklarını yere koyduğunda, pozisyonundaki noktaya sabitlenir, bu yüzden onu kendi bakış açınıza geri döndürmeye çalışmayı unutun. Onun mizah anlayışı sizi şaşırtabilir, bu da eğlenceli ve hatta şaşırtıcı derecede çılgın olabilir! Bu, içtenlikle zevk alınacak bir ilişkidir - onu Afrodit'in enkarnasyonu olarak onurlandırın ve o sizi zevkle yıkayacaktır. Hiç şüphesiz size bir iki şey öğretecek.

Boğa kadını derinden şehvetli bir varlıktır ve sekse saygı duyar en büyük sanat biçimlerinden biri olarak. Çok fazla ön sevişmeyi, sarılmayı, karşılıklı masajı ve uzun, yorucu dokunuş saatlerini seviyor. Onun arenasında hiçbir şaka-teşekkür-ederim-hanımefendi işi olmayacak - hayır efendim! Bu bayan acele edecek ve bunu doğru yapacak. Cinsel bir deneyimden tam olarak istediğini elde etme konusunda titiz ve kararlı olacağına güvenebilirsiniz: Hem sizin hem de kendisi için eşit olarak maksimum zevk.

Bununla birlikte, utangaç veya suskun bir partneri kabuğundan çıkarmak için gerçekten zamanı yok. Ya Boğayı gürlemeye ve boğayı boynuzlarından almaya hazırsınız ya da çevik bir şekilde uzaklaşırken kuyruğunu göreceksiniz. Onu tutabileceğini mi sanıyorsun? Boğa ile aşk uyumunuzu kontrol edin .

Bu dünya tanrıçasını hak ettiği gibi sevmeyi öğrenirseniz, onu sonsuza kadar ya da en azından uzun bir süre için kazanabilirsiniz. Boğa kadınları ilişkilerde sadık ve güvenilir olma eğilimindedir.

Bu güveni kazanın ve kendinizi Cennetin Kraliçesi tarafından dünyasal biçimde kutsanmış bulacaksınız, bahse girebileceğiniz kişi aranızdaki ilişkiyi bir mutluluk vizyonu yapmak için çok çalışacaktır.