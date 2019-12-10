Bodrum'un kent dokusuna aykırı yapılara göz açtırılmayacak

10.12.2019 17:47 | Son Güncelleme: 10.12.2019 17:52

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum'un en gözde bölgesi Neyzen Tevfik Caddesi (Marina Caddesi) üzerindeki ruhsatsız yapı ve uygulamalar konusunda harekete geçti.



Yerli ve yabancı turistlerin en fazla rağbet gösterdiği cadde üzerinde kent dokusunu bozan, görüntü kirliliğine yol açan, tarihi tescilli yapılara müdahalede bulunan ve ruhsatsız uygulamaların derhal tespit edilmesi talimatını veren Başkan Aras, gerekli yasal prosedürün titizlikle takip edilmesinin ardından yıkım işlemlerinin başlatılmasını istedi.



Bodrum merkezinde kent dokusuna aykırı yapılaşmalarla ilgili çalışma başlatan Belediye Başkanı Ahmet Aras, turizm hareketliliği en yoğun olan Neyzen Tevfik Caddesi üzerinde ruhsatsız hayata geçirilen uygulamalarla ilgili yasal süreçlerin başlatılması talimatını verdi. Buradaki aykırılıklar konusunda gerekli uyarılarda bulunan Belediye ekipleri, bazı mekanlarda mühürleme yapılmasına rağmen inşaatın devam etmesi nedeniyle para cezası kesti. Mühür fekki ile ilgili yasal işlemlerin başlatılmasının ardından süreç takibe alındı. Ruhsatsız eklentinin yıkım işlemi, bir aylık yasal sürecin ardından gerçekleştirilecek.



Cadde üzerindeki kaçak yapılaşma ve ihlallere göz açtırmayacaklarını belirten Başkan Aras, özellikle tarihi tescilli yapıların dokusuna müdahale eden hiçbir uygulamaya göz açtırmayacaklarını kaydetti. Ruhsatsız her tür inşaat faaliyetinin 'kaçak' olduğunu vurgulayan Başkan Aras, "Tescilli yapı üzerine yapılan eklentiler kurul gözetiminde yıkılacak. Biz vatandaşımıza, esnafımıza işyeri ve eviyle ilgili atacağı her adımda yol göstermek için buradayız. Belediyenin bu konuda bir otorite olduğunu lütfen göz ardı etmeyin. Tek bir vatandaşımızın bile mağdur olmasını istemiyoruz. Ama Bodrum'un dokusunu bozan, estetiğe aykırı ve yasa dışı hiçbir müdahaleye müsaade edemeyiz. Muhakkak yasal işlemler başlatılacak ve bu uygulamalar ortadan kaldırılacak." dedi.



Öte yandan Bodrum'daki bazı yapıların özgün haline geri getirilmesi için çalışmalar da devam ediyor. Gıda Çarşısı'ndaki imara aykırı eklenti ve yapıların yıkım işlemleri tamamlandı. Kızılhisarlı Camii bitişiğindeki bir kafeteryanın da yıkım işlemi geçtiğimiz günlerde Belediye ekipleri tarafından gerçekleştirildi. Bazı işletmeler ise yapılan uyarıların ardından, ruhsata aykırı eklentilerini yıkacaklarını beyan etti. - MUĞLA

Kaynak: İHA