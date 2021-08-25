Bodrum Kale konserlerinde adım atacak yer kalmadı

Bodrum Belediyesi Kale Konserleri kapsamında sahne alan 'Sakiler' grubuna halk büyük ilgi gösterdi.

Bodrum Belediyesi Kale Konserleri kapsamında sahne alan 'Sakiler' grubuna halk büyük ilgi gösterdi. Kalenin Kuzey Hendeği'nde düzenlenen konserde adım atacak yer kalmadı.

23 Temmuz tarihinde Yeşim Salkım ve Bade Derinöz'in sahne aldığı konserle başlayan Bodrum Belediyesi Kale Konserleri Sakiler grubu ile devam etti. Konsere Bodrum Belediye Başkan Yardımcıları Hüseyin Tutkun, İlçe Milli Eğitim Müdürü Aslan Korkmaz ile çok sayıda vatandaş katıldı. Halka ücretsiz olan konsere vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Saatler önceden kaleyi dolduran vatandaşlar Sakiler grubuyla coştu. Kalede oturacak yer kalmayınca konser başlamadan kapılar kapandı. Birçok vatandaş ise konseri dışardan dinlemekle yetindi.

Kaledeki etkinliklerle çarşı daha da canlanıyor

Bodrum Belediyesi olarak, bu yıl 8 konserin planlandığı, ücretsiz halk konserlerinin hem çarşıyı canlandırmak, hem de halkla değerli sanatçıları buluşturmayı amaçladıklarını belirten Kültür ve Sosyal İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Hüseyin Tutkun, "Öncelikle Bodrum Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı işbirliği içinde düzenlediğimiz, sponsorlarımızın katkılarıyla devam eden konserlerimiz Eylül ayının ikinci haftasına kadar devam edecek. Geçtiğimiz günlerde Bodrum'da ve çevre bölgelerde büyük bir yangın afeti yaşadık. Ama biz yangında bir şey gördük; dayanışma. Bu da Bodrum'un farklılığını ortaya koydu. Bu gurur hepimizindir. Ben tekrar kalede konser yapmamızı sağlayan çok kıymetli Belediye Başkanımız Ahmet Aras'a ve yine Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy'a çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Bodrum Kalesi'nde gerçekleştirilen ve yaklaşık 2 saat süren Sakiler Grubunun konseri izleyenler tarafından büyük beğeni topladı. Pinhani'nin 'Dünyadan Uzak' isimli şarkısını kendilerine has bir tarzda yorumlayarak beğeni kazanan grubun solisti Hasan Gözetlik ilk halk konserini Bodrum'da verdiklerini, ilklerin unutulmayacağını, bundan dolayı çok heyecanlı ve mutlu olduklarını ifade etti. Gözetlik, "Bu güzel geceyi bize sağlayan Bodrum Belediye Başkanımız Ahmet Aras'a Başkan Yardımcısı Hüseyin Tutkun'a ve Bodrum Belediyesi çalışanlarına çok teşekkür ederiz. Tüm dünya şu anda zor durumda biz size enstrüman çalmanın, şarkı söylemenin keyfini çıkaralım. Siz de bizi dinlemenin keyfini çıkarın" diye konuştu.

Konser sonrası Bodrum Belediye Başkan Yardımcıları Hüseyin Tutkun tarafından sanatçılara, 'Bodrum Belediyesi Sanat Dostu Beratı' ve çiçek takdim edildi.

Ünlü isimlerden ardı ardına konser

Bodrum Belediyesi Kale Konserleri ile 26 Ağustos 2021 Perşembe akşamı Şevval Sam, 27 Ağustos Ferhat Göçer, 31 Ağustos Zehra, 2 Eylül Serdar Ortaç ve 3 Eylül'de ise 'Kardeşim Helikopter' repliği ile ünlü Uzi Bodrum halkı ile buluşacak. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı