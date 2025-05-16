BODRUM HAVA DURUMU 16 MAYIS 2025: Bodrum hava durumu nasıl? Bodrum için günlük ve haftalık hava durumu tahminleri

Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava dalgası, Bodrum'da da hissedilmeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, 16 Mayıs 2025 Cuma günü Bodrum'da hava yer yer parçalı bulutlu ve yağmurlu olacak. Peki, 16 Mayıs 2025 Cuma günü Bodrum hava durumu nasıl, sıcaklıklar kaç dereceye kadar düşecek? İşte, güncel hava durumu tahminleri ve detaylar…

BUGÜN BODRUM HAVA DURUMU NASIL?

Bugün, 16 Mayıs 2025 Cuma günü Bodrum'da hava, kısmen güneşli ve rüzgarlı olacak. Gün içinde sıcaklık 26°C civarına çıkarken, akşam saatlerinde sıcaklık 18°C'ye kadar düşebilir. Rüzgarın saatte 50 km'ye kadar ulaşması bekleniyor, bu nedenle özellikle deniz kenarında dikkatli olunması önerilir.

Bodrum Hava Durumu – 16 Mayıs 2025

En Yüksek Sıcaklık: 26°C

En Düşük Sıcaklık: 18°C

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, yağışlı

Rüzgar: Güneydoğudan hafif esintili

Yağış İhtimali: Orta düzeyde

BODRUM'DA HAFTALIK HAVA DURUMU NASIL?

BODRUM HAVA DURUMU