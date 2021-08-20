Bodrum halk konserlerine yıldız isimler yağacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bodrum halk konserlerine yıldız isimler yağacak

Bodrum halk konserlerine yıldız isimler yağacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Magazin

Muğla'nın Bodrum ilçesinde birbirinden ünlü sanatçılar 'Bodrum Kale Konserleri' kapsamında Bodrum Kalesinde sahne alacak.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde birbirinden ünlü sanatçılar 'Bodrum Kale Konserleri' kapsamında Bodrum Kalesinde sahne alacak. Halka ücretsiz olacak konserlerde Serdar Ortaç, Şevval Sam, Ferhat Göçer gibi birçok ünlü isim sahneye çıkacak.

Bodrum'da yaşanan yangın felaketinin ardından normalleşmeye gidilmesiyle birlikte Bodrum Belediyesi halk konserleri düzenlemek için kolları sıvadı. Bodrum Kalesinde 23 Ağustos'ta Sakiler konseri ile başlayacak olan konserler 3 Eylül'de son bulacak. İlk konserde Sakiler Grubu sahne alırken, ardından 26 Ağustos Şevval Sam, 27 Ağustos Ferhat Göçer, 31 Ağustos Zehra, 2 Eylül Serdar Ortaç konserinin ardından 3 Eylül'de de son konserde Uzi Bodrumlularla buluşacak. Pandemi ve yangınların ardından halka moral konseri düzenleyen Belediye Başkanı Ahmet Aras konserlerin yanı sıra daha birçok etkinlik gerçekleştireceklerini açıkladı.

Kültür ve Sosyal İşlerden Sorumlu Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Tutkun, normalleşme sürecinde insanları motive etmek için kale konserlerini düzenlediklerini açıklayarak, "Bodrum'da yaklaşık 17 bin hektarlık alanımız ciddi anlamda zarar gördü. Vatandaşlarımız, Bodrum'da yaşayan gönüllülerimiz yangında insanüstü bir çaba gösterdi. Yangın sonrası Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy'la birlikte turizmcilerle bir toplantı gerçekleştirdik. Bakanımız, turizm açısından Ağustos ayının önemli olduğunu, normalleşme sürecinin hızlı bir şekilde başlaması gerektiğini belirtti. Bodrum Belediyesi olarak Başkanımız Ahmet Aras'ın talimatıyla Bodrum'un hızlı bir şekilde normalleşmesine katkı vermek amacıyla Bodrum Kalesinde halkımıza ücretsiz konserler düzenleyeceğiz. 23 Ağustos'ta Sakiler Grubu ile başlayacak olan konserlerde Ferhat Göçer, Şevval Sam, Zehra ve Serdar Ortaç gibi sanatçılarımız yer alacak. Gençlerin çok yakından takip ettiği rap sanatçısı Uzi final konseri verecek. Bodrum'da turizmi bu yıl kayıp yılı olarak ilan etmek istemiyoruz. Çünkü Bodrum'da turizmciler geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle bu yıl ise yangınlardan ciddi anlamda etkilendiler. Yaklaşık turizmde yüzde 30 bir kaybımız var. Biz bunu hızlı bir şekilde toparlamak ve normalleştirmek istiyoruz. Bu amaçla Bodrum'a tüm turistleri, Bodrum'u sevenleri tatile davet ediyoruz, Ağustos ve Eylül ayında. Konserlerimiz ise halka ücretsiz olacaktır. Sanatçılarımız ise gönüllülük esasına göre konser verecektir" dedi. - MUĞLA

Bodrum halk konserlerine yıldız isimler yağacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Oyuncu Demet Özdemir, 3 milyon TL'lik reklam anlaşması yaptı
Oyuncu Demet Özdemir, 3 milyon TL'lik reklam anlaşması yaptı
Burcu Güneş'ten Hande Erçel'e olay gönderme: Beğeni rakamları ne zaman gerçeğe dönüşecek?
Burcu Güneş'ten Hande Erçel'e olay gönderme: Beğeni rakamları ne zaman gerçeğe dönüşecek?
Kırmızı mayokinili fotoğrafı 3 milyon beğenilen Hande Erçel, Serenay Sarıkaya yüzünden fotoğraflarını kaldırdı
Kırmızı mayokinili fotoğrafı 3 milyon beğenilen Hande Erçel, Serenay Sarıkaya yüzünden fotoğraflarını kaldırdı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ali Babacan Vladimir Putin Mustafa Destici Bekir Pakdemirli
Magazin Haluk Levent Serdar Ortaç Serenay Sarıkaya Armağan Çağlayan
Spor Arda Turan Mert Günok Ozan Tufan Enner Valencia Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Bodrum halk konserlerine yıldız isimler yağacak - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.8.2021 12:47:28. #1.14#

title