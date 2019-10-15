15.10.2019 22:50

Bodrum'daki yıkımlarla ilgili şok gelişme: Yıkım kararı olan milyon dolarlık projenin mahkeme karıyla yıkımı durduruldu

MUĞLA - Çevre ve Şehircilik Bakanın Murat Kurum kaçak yapılarla mücadele ederken Bodrum'daki en çok konuşulan inşaatlardan olan Varyap'ın projesindeki kaçak olan yapıların yıkımı mahkeme kararıyla durduruldu. Muğla 2'inci idare mahkemesi tarafından yürütmeyi durdurma kararı alınan projedeki kaçak yapıların yıkılması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Bodrum Belediyesi yetkilileri mahkeme kararına itiraz etmek için çalışmalara başladı.

İdare Mahkemesi, Bodrum'da yıkım işleminin yapıldığı VARYAP'ın projesi ile ilgili yürütmeyi durdurma kararı verdi. Mahkemeden gelen bu karar şaşkınlıkla karşılandı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un geçtiğimiz haftalarda ikinci kez incelemelerde bulunduğu Bodrum'da özellikle kıyı şeridinde hızlandırılan yıkım işlemleri Bakanlık yetkilileri ile Bodrum Belediyesi ekiplerinin gözetiminde devam ediyor. Gümbet, Yalıkavak, Türkbükü, Gündoğan, Gölköy, Torba mahallelerinde tespit edilen imar ve ruhsata aykırılıklar bulunduğu gerekçesiyle yapımı durdurulan projelerden bazılarında yıkımlar tamamlandı.

Yıkım durduruldu

Yalıkavak Mahallesindeki 4 katlı binaları ile en çok tepki çeken projelerden biri olan VARYAP projesi, mahkemeden yürütmeyi durdurma kararı aldırarak yıkım işlemlerini durdurdu. Projenin bir kısmının yıkıldığı görülürken yürütmeyi durudurma kararının ardından yıkım işlemlerinin de durduğu görüldü. Projenin otel kısmında bulunan bazı yapıların kaçak olduğu tespit edilmiş, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri tarafından ruhsat iptaline gidilmişti. Bodrum Belediyesi ise projeye mühür vurmuş ve yapı kontrol belgesi vermemişti. Yapılan bu işlemlerin üzerine inşaat devam eden Varyap yetkilileri konuyla ilgili mahkemelik olmuştu. Yıkım kararı bulunan projenin mahkeme süreci devam ettiğini için Muğla 2'ci idare mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı verdi. Bu durum üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Bodrum Belediyesi hukuk müşavirleri yürütmeyi durdurma kararına itiraz etmek için çalışmalar başlattığı öğrenildi.

Yıkımlar devam ediyor

11'i otel 19 projede, toplamda 2 bin 100 villa, rezidans, lüks dairelerin yıkımında en çok ismi geçen firmalardan biri olan "The bo viera" yıkımının devam ettiği görüldü. 330 villa ve bir otelden oluşan "The bo viera" projesinin dev asansörü imara aykırı, kaçak yapı olarak ilk yıkılan yer olmuştu. Yalıkavak'da bulunan kızıl burundaki Nef inşaata ait projenin iskelesi ise iş makinelerince yıkılıyor.

Kaynak: İHA