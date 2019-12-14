14.12.2019 10:30 | Son Güncelleme: 14.12.2019 10:34

Bodrum'daki otelciler yeni yılda yüzde 100 doluluk bekliyor

MUĞLA'nın turizmiyle ünlü ilçesi Bodrum'da yeni yıl hazırlıkları devam ediyor. Sezonun ardından açık olan otellerde yüzde 100'e yakın doluluk oranı beklediklerini belirten Bodrum Otelciler Derneği (BODER) Başkanı Halil Özyurt, Bodrum'da bu yıl içinde şu ana kadar 1 milyona yakın turisti ağırladık. Bu rakam, 2014 yılının rakamlarına yakın bir rakam. Önümüzdeki sene bunun önüne geçmek istiyoruz dedi.

Türkiye'nin gözde turizm ilçesi Bodrum'da yazın deniz- güneş kum tatilinin ardından yeni yılın ilk saatlerini ilçede geçirmek isteyenler için hazırlıklar sürüyor. Bazı oteller yaz sezonunun ardından kapanırken açık kalan oteller yeni yılda yapılacak konser etkinliklerine odaklandı. BODER Başkanı Halil Özyurt, yeni yılda açık olan otellerde yüzde 100'e yakın bir doluluk oranı beklediklerini belirterek, Bodrum her zaman için iç pazarda ön plandadır, bir markadır. Bizim dernek üyesi otellerimizden 7-8 tanesinin yılbaşı programları var. Tanınmış simalar ve sanatçılar gelecek. İzmir, İstanbul ve Ankara'dan da buraya yılbaşı eğlencesine gelecek misafirlerimiz var dedi.

YABANCI TURİSTTE YÜZDE 24.5 ARTIŞ, İÇ TURİSTTE AZALMA

Özyurt, kasım sonu itibariyle 1 milyon turist sayısına ulaşıldığını ifade ederek, şöyle dedi

Bodrum'un en yüksek sezonu 2014 yılıydı. 2015'ten sonra sektörümüz oldukça büyük sıkıntılar yaşadı. Komşulardaki siyasi ve terör kaynaklı karışıklıklar, Rusya ile yaşanan uçak krizi bizleri etkiledi. 2016 ve 2017 yıllarında turizm sektörü maalesef dibi gördü. 2018 yılında toparlanmaya başladık ve 2015 yılının rakamlarını gördük. Bu sene de umarım 2014 rakamlarını yakalayacağız. 2018'e göre dış hatlardan gelen yolcu sayısında yüzde 24,5 artış oldu. Her şey güzel giderken, maalesef dünyanın en büyük turizm seyahat acentesi Thomas Cook iflas etti. Bu iflasın da tabii ki Bodrum'da da yankıları oldu. Dış pazarda artış olmasına rağmen iç pazarda yüzde 35'lik bir düşüş oldu. Bunun da ülkemizdeki ekonomik durumdan kaynaklandığını düşünüyoruz.

Kaynak: DHA

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