Facia önlendi! Zabıta ekipleri, fahiş fiyatlarla ünlü Bodrum'da 408 tarihi geçmiş hamburger ekmeğine el koydu - Haberler
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Facia önlendi! Zabıta ekipleri, fahiş fiyatlarla ünlü Bodrum'da 408 tarihi geçmiş hamburger ekmeğine el koydu

AA - Haberler | 3. Sayfa
Facia önlendi! Zabıta ekipleri, fahiş fiyatlarla ünlü Bodrum'da 408 tarihi geçmiş hamburger ekmeğine el koydu

Yaz boyunca yüksek fiyatları nedeniyle gündemden düşmeyen Bodrum'da olası bir facianın önüne geçildi. Zabıta ekipleri, tarihi geçmiş 408 hamburger ekmeğine imha etmek üzere el koydu. İşletmeye de para cezası uyguladı.

BODRUM, MUĞLA (AA) - Tatil sezonundaki fiyatları nedeniyle sık sık gündem olan Bodrum'la ilgili bu sefer bambaşka bir gelişme yaşandı. Hamburgerlerin de ciddi fiyatlara satıldığı bilinen Bodrum'daki bir işletme, 408 tarihi geçmiş hamburgeri satışa çıkarmak üzereyken yakayı ele verdi.

SOĞUK HAVA DEPOSUNDA TUTUYORLARDI

Bodrum Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, gıda ve hijyen denetimlerine belirlenen program doğrultusunda aralıksız devam eden zabıta ekipleri, Yalıkavak Mahallesi'ndeki bir restoranda gerçekleştirdikleri denetimde işletmenin soğuk hava deposunda son kullanma tarihi geçmiş ürünler tespit etti.

EKMEKLER İMHA EDİLECEK

Yapılan denetimlerde 408 paket hamburger ekmeğine imha edilmek üzere el konuldu. Denetimlerin sıklıkla devam edeceği bildirildi.

Facia önlendi! Zabıta ekipleri, fahiş fiyatlarla ünlü Bodrum'da 408 tarihi geçmiş hamburger ekmeğine el koydu

Facia önlendi! Zabıta ekipleri, fahiş fiyatlarla ünlü Bodrum'da 408 tarihi geçmiş hamburger ekmeğine el koydu

Facia önlendi! Zabıta ekipleri, fahiş fiyatlarla ünlü Bodrum'da 408 tarihi geçmiş hamburger ekmeğine el koydu

AA / Ali Ballı - Son Dakika Haberleri
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