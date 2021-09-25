Facia önlendi! Zabıta ekipleri, fahiş fiyatlarla ünlü Bodrum'da 408 tarihi geçmiş hamburger ekmeğine el koydu

BODRUM, MUĞLA (AA) - Tatil sezonundaki fiyatları nedeniyle sık sık gündem olan Bodrum'la ilgili bu sefer bambaşka bir gelişme yaşandı. Hamburgerlerin de ciddi fiyatlara satıldığı bilinen Bodrum'daki bir işletme, 408 tarihi geçmiş hamburgeri satışa çıkarmak üzereyken yakayı ele verdi.

SOĞUK HAVA DEPOSUNDA TUTUYORLARDI

Bodrum Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, gıda ve hijyen denetimlerine belirlenen program doğrultusunda aralıksız devam eden zabıta ekipleri, Yalıkavak Mahallesi'ndeki bir restoranda gerçekleştirdikleri denetimde işletmenin soğuk hava deposunda son kullanma tarihi geçmiş ürünler tespit etti.

EKMEKLER İMHA EDİLECEK

Yapılan denetimlerde 408 paket hamburger ekmeğine imha edilmek üzere el konuldu. Denetimlerin sıklıkla devam edeceği bildirildi.