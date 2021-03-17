MUĞLA Bodrum'u Maldiv yapmak için plaja mermer tozu döken işletmeye 265 bin TL ceza
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MUĞLA Bodrum'u Maldiv yapmak için plaja mermer tozu döken işletmeye 265 bin TL ceza

17.03.2021 16:19 | Son Güncelleme: 17.03.2021 16:58
MUĞLA Bodrum'u Maldiv yapmak için plaja mermer tozu döken işletmeye 265 bin TL ceza

Bodrum'u Maldiv yapmak için plaja mermer tozu döken işletmeye 265 bin TL cezaMUĞLA'nın Bodrum ve Milas ilçesinde, yaz sezonuna hazırlık yapan bazı otellerin, plaja 'beyaz kum' adı altında kuvars tozu döktüğü iddiası üzerine Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, soruşturma başlattı.

Bodrum'u Maldiv yapmak için plaja mermer tozu döken işletmeye 265 bin TL ceza

MUĞLA'nın Bodrum ve Milas ilçesinde, yaz sezonuna hazırlık yapan bazı otellerin, plaja 'beyaz kum' adı altında kuvars tozu döktüğü iddiası üzerine Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, soruşturma başlattı. Güvercinlik Mahallesi'ndeki 2 otelin plajından numune alan ekipler, birinde yüzde 55 oranında mermer tozu yoğunluklu sönmemiş kireç tozu olduğunu tespit etti. Söz konusu otele 265 bin 497 TL ceza kesildi. Cezanın, işletme sahiplerini önümüzdeki günlerde tebliğ edileceği bildirildi.

Bodrum'daki oteller plajlarını yaz sezonuna birbirinden ilginç hizmetler sunarak hazırlıyor. Ancak Güvercinlik ve Gölköy mahallelerindeki bazı turistik tesislerin önlerindeki plajlara, 'beyaz kum' görüntüsü vermek için kuvars tozu döktüğü iddiaları, başta çevreciler olmak üzere yetkilileri harekete geçirdi. Bodrum Kent Konseyi Yönetim Kurulu Üyesi Mir Bahattin Demir, yaklaşık 183 kilometrelik kıyı şeridi bulunan Bodrum Yarımadası'nın 'beyaz kum' merakı nedeniyle tehdit altında olduğunu söyledi. Demir, kuvars tozunun kimi işletmeler tarafından, Bodrum sahillerini Maldivler'e benzetmek için döküldüğünü iddia etti.

ÇEVRE VE İL MÜDÜRLÜĞÜ ARAŞTIRDI

İddialar üzerine Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü harekete geçti. Plajlardan numune alarak inceleme yapan Çevre ve Şehircilik Muğla İl Müdürlüğü yaptığı yazılı açıklamada, şunları bildirdi:

"Milas-Bodrum sınırında yer alan Pina Yarımadası'ndaki bir otelin sahiline beyaz kum döküldüğü şikayetleri üzerine, Jandarma ve Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Bahse konu alanda inceleme yapan ekipler, sahile dökülen maddeden numune aldı. Yapılan laboratuvar sonucuna göre, sahile dökülen maddenin yüzde 55 oranında mermer tozu yoğunluklu kalsiyum oksit maddesi olduğu belirlendi. İncelemenin tamamlanmasının ardından, maddeyi sahile döken tesise 265 bin 497 lira idari para cezası uygulandı."

CEZA TEBLİĞ EDİLECEK

Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ömer Özdil de mermer tozu yoğunluklu kalsiyum oksit maddesinin atık olarak kabul edildiğini belirterek, denize ve sahile dökülmesinin yasak olduğunu söyledi. Özdil, '2872 Sayılı Çevre Kanunu'na göre söz konusu tesise ceza kesildi. Bölgedeki diğer plajlarda yapılan incelemede yüzde 0.5 mermer tozu yoğunluklu kalsiyum oksit, yüzde 88 silisyum (kum) oranına rastlandı. Oranın düşük olması nedeniyle ceza kesilmedi. Söz konusu tesise kesilen ceza ise önümüzdeki günlerde tebliğ edilecek' diye konuştu.

MUĞLA Bodrum'u Maldiv yapmak için plaja mermer tozu döken işletmeye 265 bin TL ceza
MUĞLA Bodrum'u Maldiv yapmak için plaja mermer tozu döken işletmeye 265 bin TL ceza
MUĞLA Bodrum'u Maldiv yapmak için plaja mermer tozu döken işletmeye 265 bin TL ceza
MUĞLA Bodrum'u Maldiv yapmak için plaja mermer tozu döken işletmeye 265 bin TL ceza
MUĞLA Bodrum'u Maldiv yapmak için plaja mermer tozu döken işletmeye 265 bin TL ceza
MUĞLA Bodrum'u Maldiv yapmak için plaja mermer tozu döken işletmeye 265 bin TL ceza
MUĞLA Bodrum'u Maldiv yapmak için plaja mermer tozu döken işletmeye 265 bin TL ceza
MUĞLA Bodrum'u Maldiv yapmak için plaja mermer tozu döken işletmeye 265 bin TL ceza

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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