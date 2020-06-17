Bodrum'da içme suyu isale hattında patlama
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Bodrum'da içme suyu isale hattında patlama

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, içme suyu hattında yaşanan patlama sonrası yolda hasar meydana geldi.

17.06.2020 23:08 | Son Güncelleme: 17.06.2020 23:15

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, içme suyu hattında yaşanan patlama sonrası yolda hasar meydana geldi.

Ortakent-Yahşi Mahallesi Kargı Caddesi'nde, içme suyu ana isale hattında henüz belirlenemeyen nedenle patlama yaşandı. Patlamanın olduğu bölgedeki yolda çukur açılırken, akan sular yolun alt kısmındaki bazı evlerin bahçelerine doldu. Bölgeye sevk edilen belediye ekipleri, iş makineleri yardımıyla onarım ve temizlik çalışması başlattı.

Çevre sakinlerinden Zehra Dereli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çok korktuklarını ve ne yapacaklarını bilemediklerini söyledi. Dereli, "Çocuklarda ağlamaya başladı. Su girmemesi için evin önünü kapatmaya çalıştık. Her şey yarım saat içinde oldu." dedi.

Onur Yazıcılıoğlu ise patlama sonrası yolda çökme yaşandığını belirterek evlerinde su baskını yaşandığını ifade etti.

Öte yandan patlama anı, çevredeki bir sitenin güvenlik kamerasınca görüntülendi. Görüntülerde tazyikli suyun asfaltı parçaladığı ve yoldan geçen bazı araçların kaza tehlikesi atlattığı, bazı sürücülerin ise bir anda suyla kaplanan yola girmeyip geri manevra yaptıkları yer alıyor.

Bodrum'da içme suyu isale hattında patlama

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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