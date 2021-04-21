Bodrum'da heyecanlandıran kazı devam ediyor
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Bodrum'da heyecanlandıran kazı devam ediyor

Bodrum'da heyecanlandıran kazı devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 2 bin 400 yıllık tarihi lahit mezarın çıktığı alanda kurtarma kazıları titizlikle devam ediyor.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 2 bin 400 yıllık tarihi lahit mezarın çıktığı alanda kurtarma kazıları titizlikle devam ediyor.

Yokuşbaşı Mahallesi Cevat Şakir Caddesi üzerindeki bir arazide inşaat yapılmak için başvuru yapılması sonrası, bölge 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı olduğu için Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü, inşaat öncesi sondaj kazısını başlatmış, kazılarda tarihi mezarların çıkması üzerine kurtarma kazılarına başlamıştı. Kurtarma kazısında bölgede yaklaşık 15 mezar kalıntısı ortaya çıkmıştı.

Bölgede yapılan kazılarda ortaya çıkan lahit mezar ise büyük bir heyecan yaşanmasına neden oldu. 2 bin 400 yıllık mezarın kapağı, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla açıldı. Tonlarca ağırlıktaki kapak vinç yardımıyla açıldığında içerisinde, biri kadın diğeri erkek 2 iskelet bulundu. Lahitin içinden ayrıca 1 adet pelike, 1 adet akik taşlı yüzük, altın kolye parçaları, 1 adet sikke ve amhoriskoslara ait kırık ağız parçaları bulundu. Bunların çıkmasının ardından kazılara heyecanla devam eden arkeologlar diğer mezarlar da ize çok sayıda gözyaşı şişesi buldu. Eserler, oldukça dikkatli bir şekilde lahitin içinden alınarak Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi'ne götürüldü. Eserler ilgili restorasyon çalışması müzenin laboratuvarında sürüyor. Eserlerin restorasyonu tamamlandıktan sonra müzede sergilenecek. Çalışmaların tamamlanmasının ardından lahitin de müzeye taşınacağı belirtildi. Bölgede ortaya çıkan mezarlar ve eserler, mahalle sakinlerini de heyecanlandırdı. Mahalle sakinleri, yıllarca bahse konu yerde mezar olduğunu bilmeden yaşadıklarını söyledi.

Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi Müdürü Hüseyin Toprak da lahit ve içerisinden çıkan eserlerin çok heyecan verici olduğunu dile getirerek şu sözlere yer verdi: "Çok güzel eserler. İki bireye ait mezar ortaya çıktı. Bireylerden biri kadın, bir erkek. Muhtemelen karı koca olduğunu düşünüyoruz. Çünkü bu bölgede bu tür gömü örnekleri elimizde var. İçerisinde çok güzel eserler var. Bir pelike restorasyonu başlandı, devam ediyor. Altın bir kolye, altın bir yüzük. Bunlar bireylere ait ölü hediyeleri. Bunlar tabi en kısa zamanda restorasyonu tamamlandıktan sonra müzemizin açılışında teşhire çıkarmayı planlıyoruz. Bilimsel araştırmaları yapılıyor. Alanda tabi çalışmalarımız tekrar devam etmekte. Tekrar yeni bulgular ortaya çıkabilir ama ivedilikle çıkan eserlerin restorasyonu ve teşhire konması bizim için elzem bir konu. Çıkan eserlerle ilgili yaptığımız ilk belirlemelere göre M.Ö. 4. yüzyıla ait olduğu tespit edildi. Bu da günümüzden 2 bin 400 yıl öncesine tarihlenmekte".

Bölgede geçmiş dönemlerde mezarlar ortaya çıktığından bahseden Toprak, konuşmasını şöyle noktaladı: "Geçmiş dönemlerde de bu alana yakın yerlerde mezarlar ortaya çıktı. Onlar tabi koruma altına alındı. Bir kısmı alanda sergileniyor. Aynı bölgeden çıkıp müzemizde sergilenen eserlerimiz var. Bu bize şunu gösteriyor; bu alan hakikaten eski Halikarnassos'un doğu nekropolü, yani mezarlık alanıymış." - MUĞLA

Bodrum'da heyecanlandıran kazı devam ediyor
Bodrum'da heyecanlandıran kazı devam ediyor
Bodrum'da heyecanlandıran kazı devam ediyor
Bodrum'da heyecanlandıran kazı devam ediyor
Bodrum'da heyecanlandıran kazı devam ediyor
Bodrum'da heyecanlandıran kazı devam ediyor
Bodrum'da heyecanlandıran kazı devam ediyor
Bodrum'da heyecanlandıran kazı devam ediyor
Bodrum'da heyecanlandıran kazı devam ediyor
Bodrum'da heyecanlandıran kazı devam ediyor
Bodrum'da heyecanlandıran kazı devam ediyor
Bodrum'da heyecanlandıran kazı devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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