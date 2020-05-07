Kısıtlamanın sona ermesinden sonra tatilciler Muğla'ya akın ediyor
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Kısıtlamanın sona ermesinden sonra tatilciler Muğla'ya akın ediyor

Kısıtlamanın sona ermesinden sonra tatilciler Muğla'ya akın ediyor
07.05.2020 15:23 | Son Güncelleme: 07.05.2020 15:52

30 büyükşehir ve Zonguldak'ı kapsayan seyahat kısıtlamasının kaldırılmasının ardından Muğla'daki tatil beldelerine araç girişlerinde büyük artış yaşandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki giriş ve çıkışlarda, seyahat kısıtlamasının kaldırılması kararının ardından yine trafik yoğunluğu oluştu. Ekipler, ilçe girişinde araçları tek tek durdurarak, sürücü ve yolcuların ateşlerini ölçtü.

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ı kapsayan seyahat kısıtlaması, aralarında Muğla'nın da bulunduğu 7 ilde kaldırıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı kısıtlamanın kaldırılması kararının ardından Muğla'daki tatil beldelerine araç girişlerinde de artış yaşandı.

UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

Bodrum'a gelen vatandaşların ateşi ölçülürken, gelenlerin adresleri de ekipler tarafından alındı. İlçe girişlerinde araç kuyrukları oluşurken, gelenlerin çoğunun, ilçede yazlığı olan kişiler olduğu belirtildi.

BELEDİYE BAŞKANI AÇIKLAMA YAPTI

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ise çalışmalarla ilgili açıklama yaptı. Kente gelenlere zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmamaları çağrısı yapan Gürün, "Misafirlerimizi steril bir ortamda kucağımızı açmış bir şekilde bekliyoruz. Yazın misafir kabul eden bir ev sahibi gibiyiz. Her şeyimizi ona göre hazırlıyoruz. Hem kendi sağlığınızı, hem de burada yaşayanların sağlığı için çok dikkatli olmamız gerekiyor. Mümkün olduğu kadar yaz ayını kendi illerimizde geçirmeye çalışalım. Turizme de ihtiyacımız var. Muğla'ya geldik, her şey bitti, her türlü teması yaparım, eskisi gibi küçük masalarda dört kişi oturup, sohbet edilemeyeceğini bilmemizde yarar var. İlimize gelen ikinci konut sahibi olan hemşehrilerimizin ihtiyaçları olmadığı zamanlarda dışarıya çıkmamalarını rica ediyorum. Felaketi en az zararla kapatalım ve sağlıklı günlerde kucaklaşalım" dedi.

İşte ilçe girişinden kareler;

Kaynak: DHA

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