Bodrum'da 10 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, aralarında bebek, çocuk ve kadınların da olduğu 10 düzensiz göçmen yakalandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, aralarında bebek, çocuk ve kadınların da olduğu 10 düzensiz göçmen yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gümbet değirmenler mevkisi Haremtan Koyu'nda yabancı uyruklu bir grubun sahilde toplandığı ve yurt dışına geçmek için hazırlık yaptığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekipler, bir süre bölgede arama çalışması yaptı. Sahil Güvenlik botu da açıkta hazır bekledi. Ekiplerin çalışması sonucu aralarında bebek, çocuk ve kadınların da olduğu yabancı uyruklu 10 kişi Gümbet Limanı'nda yakalandı.

Düzensiz göçmenler, kimlik tespitinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilmek üzere polis otosuna bindirilerek emniyete götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı