Bodrum Bodrum… Seninle de olmuyor sensiz de…

42 seneden fazla neredeyse aralıksız olarak gittiğimiz, kalabalıktan sıkıldığımızda her zaman alternatif bulabileceğimiz bir yer Bodrum. Gündoğan, Yalıkavak, Gümüşlük, Turgutreis, Akyarlar, Gümbet, Ortakent, Torba, Türkbükü, Bağla Koyu ve her gittiğimde bakir halini andığım Karaincirim… Gün geçtikçe Bodrum'da yeni yeni bölgeler açılıyor.

Bu sene Bodrum bana göre oldukça sakin. İstanbul trafiğini aratmayan trafiğinde bile bir azalma söz konusu. Herkes zorunlu olmadıkça pek dışarı çıkmıyor gibi. Ekonomik kriz ilk İstanbul'da ve Bodrum'da hissettirir kendini.

Bodrum'da 50-60 yıl öncesine kadar mandalina bahçeleri evleri geçindirirmiş. Şimdi ise satılıp, büyük evler ve oteller yapılıyor. Bunları duyunca bu katliam insana biraz acı veriyor.

Bodrum'da 1970'lerde ev pansiyonculuğu ile başlayan turizm, şimdi dünyaca ünlü otel zincirlerini ağırlıyor.

Bodrum Gelenekleri

Bodrum'da düğün hazırlıkları başladığında günler öncesinden komşular bir araya gelip hazırlıklara başlarlarmış. Neredeyse 1 hafta süren düğünlerde asma yapraklarından sarılan sarmalar, Ege'nin meşhur keşkeki, etli nohutu, lokum pilav hazırlıkları başlarmış.

Bir Temel Devren Almak Lazım Duvara Asmak Üzere!

Bodrumlu kadınların el emeği, göznuru Temel Devren...

Gelin kızların baba ocağına veda ederken giydiği giysinin adının ''Temel Devren'' olduğunu biliyor muydunuz? Şimdilerde geleneksel Bodrum düğünlerinde giyilen kına gecesi kıyafeti. Kaftan görüntüsünde ve işlemeli... Anadolu'da bindallı, Bodrum yöresinde de Temel Devren deniliyormuş. Üzerine işlenen ağaç motifleri dalları, ailenin büyümesini ve genişlemesini sembolize edermiş. Yapımı aylarca süren bu muhteşem kıyafeti yapmak pek de kolay değilmiş. Hala devam etsin bu güzel gelenekler. Yaşaldıkça değerlerimizin peşine daha çok düşüyoruz. Aman kaybolmasınlar!

Yalıkavak

Yalıkavak Marina ise benim en keyif aldığım yerlerden. Kendinizi Cote d'Azur 'da hissediyorsunuz. Devasa yatlar, şık butikler, restoranlar. Tek kelimeyle kusursuz Marina… Yalıkavak'da Balıkçı Said, Memedof, Sofi's, en gözde lezzet durakları.

Türkbükü

Plajları, otelleri, restoranları bohem hayatıyla keyifli bir bölge.

Taka ise en sevdiğim butiklerden. Çeşme'den sonra burada da görünce sanki benim yerimmiş gibi adeta.

Buldanevi

Biraz da alışveriş diyorsanız, Buldanbezi'nden peştamaller, şal ve elbiseler almak istiyorsanız; Buldanevi'nde harika seçenekler bulabiliyorsunuz.Gitmek isterseniz Türkbükü'nde sahilde. Dokuma sehpasında yapılma aşamasını izlemek ise ayrı bir keyif.Kate Moss alıyorsa sizin neyiniz eksik.

Bodrum Restoranları

Benim için Bodrum'da olmazsa olmaz Bodrum Mantısı ve Çiğ Börek.

Seyahatinizi güzelleştirecek lezzet durakları

Pizzeria C'e

Cahit ve Nilgün Özlü İstanbul'un kaosundan bunalıp, Bodrum'a yerleşmişler. Türkbükü sahiline yakın bir yerde sevimli, butik bir İtalyan restoranı açmışlar. Menü'de İtalyan mutfağının sıra dışı lezzetleri sizlere sunuluyor. Ürünlerin çoğu İtalya, Yunanistan ve İstanbul'dan temin ediliyor. Nutella'lı pizza mı istersiniz, yoksa Sienna, Sicilliana, Tartuffo, Pera, Bianco Formaggio, Bresaola mı?

Gittiğinizde acı biber severlerdenseniz, Chef Cahit Bey'in kendi elleriyle hazırladığı karışımlardan da denemeyi unutmayın lütfen! İçerden devamlı size özel yapım ürünler getiriliyor.

Bir de sevgiyle birbirine bakan ve iyi günde, kötü günde birbirini bırakmayan harika bir çiftle tanışmaya hazır olun! Bir süre sonra kendinizi Pizzeria C'e ailesinden hissedeceğinize eminim.

Ben Bodrum'da iki dost kazandım. Darısı sizin başınıza.

Bitez Kısmet Lokantası

Bodrum Bitez'in geleneksel esnaf lokantası Kısmet, sahibi Orhan Bey'in emekleriyle yıllardır çizgisini bozmadan yoluna devam ediyor.

Mevsiminde yetişen sağlıklı malzemeleri hala pazardan ve yerel halktan temin eden Orhan Bey ile vakti olursa lütfen sohbet edin. Her an bu restoran doludur bir '' maşallah'' diyelim.

Mevsiminde yenmeyen sebzelerin ve meyvelerin nasıl sağlıksız olduğunu bilmeyen yoktur. Burada herşey doğal. Fava ile hazırlanmış enginar, sarma, kadınbudu köfte, tas kebabı tercihleriniz arasında olmalı.

Gümüşlük

Entellerin, sanatçıların, manzara tutkunlarının ve balıkseverlerin yeridir Gümüşlük. Eskiden sessiz sakin huzur doluydu ama restoranlar ve kafeler artık bu sessizliği biraz bozmuş.

Güneşin doğuşu da batışı bir başkadır Gümüşlük de. Zaman zaman sert rüzgârı da sizi pek bir savurur. Eğer rüzgâr sörfü yapıyorsanız, burası tam da size göre. Deniz'i ne yazık ki biraz taşlıdır. Deniz ayakkabılarınızı da yanınıza almayı unutmayın olur mu?

Mimoza ve Aquarium Restoran'da deniz mahsülleri keyfi. Limon Cafe'de kahvaltı keyfi bir başka oluyor.

Bitez Dondurmacısı

Dondurma sıcakta en keyif veren yiyeceklerden. Karadut, balbadem, sakızlı ve limonlusu pek bir hoş. Bunlar benim favorilerim, hangisini seçeceğinizi şaşırıyorsunuz.

Mis kokulu Bodrum mandalinası reçelinden, sandaletlerinden almadan da Bodrum'dan dönmeyin!

Keyifli bir tatil geçirmeniz dileğiyle!