Bodrum belediyesi, tezgaha çıkarılamayan ürünleri halka ulaştırıyor
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Bodrum belediyesi, tezgaha çıkarılamayan ürünleri halka ulaştırıyor

İhlas Haber Ajansı / EREN AYHAN - Haberler | Güncel

Bodrum belediyesi, tezgaha çıkarılamayan ürünleri halka ulaştırıyor İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi kapsamında başlatılan tam kapanma kısıtlamalarında, üreticinin elinde kalan ürünler, Bodrum Belediyesi'nce alınarak ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılıyor.

Bodrum belediyesi, tezgaha çıkarılamayan ürünleri halka ulaştırıyor

MUĞLA - İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi kapsamında başlatılan tam kapanma kısıtlamalarında, üreticinin elinde kalan ürünler, Bodrum Belediyesi'nce alınarak ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılıyor.

Geniş kapsamlı tedbirlerin açıklanmasının ardından toplanan Bodrum Belediyesi Kriz Masası, özellikle günü birlik kazançla geçimlerini sağlayan vatandaşların yaşayacakları zorlukları öngörerek bir takım kararlar almıştı. Yaşanan bu zor süreçte de halkın yanında olan Bodrum Belediyesi, pazar yerlerinde tezgah açamayan sebze-meyve üreticilerinin mağdur olmamaları için ellerindeki ürünleri satın alınarak ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bodrum Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından, Ortakent Mahallesi'ndeki 2 dönüm arazide çilek üreticiliği yapan Fatma Ünal'ın tarlasında kalan 500 kilo çilek ile Çömlekçi ve Bahçeyakası'nda seralarda üretilen salatalık, domates, patlıcan gibi ürünler satın alındı. Satın alınan ürünler, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlar için hazırlanan yiyecek kolilerinin yanında teslim ediliyor.

Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Yılmaz, Ortakent Mahallesi'nde bulunan çilek tarlasında, tam kapanma kısıtlamalarında üreticinin girdiği sıkıntıları gördüklerini ifade ederek şunları söyledi; "29 Nisan 2021 tarihi itibari ile İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi gereği tam kapanma düzenine girilmişti. Bununla beraber pazaryerlerinin tam kapanıp sadece manavların açık olmasıyla birlikte üreticilerimizin bazı mağduriyetlerinin ortaya çıkacağını öngördük. Sayın Belediye Başkanımız Ahmet Aras'ın talimatları doğrultusunda, üreticilerimizi mağdur etmemek adına elindeki ürünleri satamaması veya heba olması gibi mağduriyetleri gidermek adına, ellerindeki ürünleri satın alarak ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza dağıtıyoruz. Bir kadın üreticimizin Bodrum Belediyesi'ne başvurmasıyla, çileklerinin pazarların kapalı olası nedeni ile satışını gerçekleştirilemediği ve son birkaç gündür 30 derecenin üzerindeki hava sıcaklıkları ile birlikte ürünlerinin heba olduğunu öğrendik. Çileklerini satın alıp mağduriyetini ortadan kaldırarak ihtiyaç sahibi insanlara dağıtmaya başladık. Sadece bu bölgede ve bu üreticimize yönelik bir konu değil bu. Önceki gün yine Mumcular Bölgesinde, Çömlekçi ve Bahçeyakası'nda salatalık, domates, patlıcan gibi serada üretimleri yapılan ve üreticilerimizin ellerinde kalan ürünleri almak adına girişimlerde bulunduk. Üreticiye olan desteklerimiz Bodrum Belediyesi tarafından devam edecektir. Bodrum Belediyesi tarafından gerçekleştirilen bu hibe ve destekler, sadece üreticinin bizzat kendini desteklemiyor, aynı zamanda onun istihdam ettiği vatandaşların da evine ekmek götürmesini sağlamaya çalışıyoruz. Esnafa borcunu ödemeye çalışıyoruz, kümülatif olarak bu etkiyi ekonomik anlamda bir katkı sunarak değerlendiriyoruz" dedi.

Üretici Fatma Ünal ise "Hiçbir çiftçi ürünün heba olmasını ürününün çöpe gitmesini istemez. Dünyada hiçbir gıdanın çöpe gitmemesi lazım. Son üç gündür yaşadığımız sıcaklar ve yasaklar sebebi ile ürünü ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak adına belediyeye başvurduk. Hızlı bir şekilde ulaştırılması için hem lojistik destek sağladılar hem de maddi destek sağladılar. Teşekkür ediyorum Bodrum Belediyesi'ne. Gıdam çöpe gitmediği için çok mutluyum" dedi.

Öte yandan, Belediye Kriz Masası kararları doğrultusunda, 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında dükkanı kapalı olan küçük esnaflar Belediye Halkla İlişkiler Birimi personellerince aranarak talepleri dinleniyor ve esnafın talepleri ilgili birimlere iletiliyor.

Bodrum belediyesi, tezgaha çıkarılamayan ürünleri halka ulaştırıyor
Bodrum belediyesi, tezgaha çıkarılamayan ürünleri halka ulaştırıyor
Bodrum belediyesi, tezgaha çıkarılamayan ürünleri halka ulaştırıyor
Bodrum belediyesi, tezgaha çıkarılamayan ürünleri halka ulaştırıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EREN AYHAN

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