Bodrum'da aşka geldiler! Öpücüklere boğdu
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Bodrum'da aşka geldiler! Öpücüklere boğdu

Bodrum'da aşka geldiler! Öpücüklere boğdu
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Dünyaca ünlü Dr. Mehmet Öz'ün kızı Daphne Nur Öz, Bodrum tatili esnasında eşini öpücüklere boğdu. İşte o kareler...

Dünyaca ünlü Türk kökenli Doktor Mehmet Öz, başta Amerika olmak üzere tüm dünyada takip edilen doktorlar arasında yer alıyor.

Koronavirüs pandemisinde yaptığı "bol bol seks yapın" açıklamasıyla uzun bir süre konuşulan Dr. Öz, normalleşme adımlarının atılmasıyla birlikte soluğu ailesiyle Bodrum'da aldı.

Kendisi gibi Amerika'da ünlü olan beslenme yazarı ve televizyon sunucusu kızı da tatilden anları sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmiyor.

Bodrum'da bir tavernada eğlenen Daphne Nur Oz, eşini öpücüklere boğduğu anları sosyal medya hesabından paylaştı.

35 yaşındaki 4 çocuk annesi Daphne Nur Oz, 2010 yılında John Jovanovic ile evlenmişti.

Bodrum'da aşka geldiler! Öpücüklere boğdu
Bodrum'da aşka geldiler! Öpücüklere boğdu
Bodrum'da aşka geldiler! Öpücüklere boğdu
Bodrum'da aşka geldiler! Öpücüklere boğdu

Kaynak: Snob Magazin

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