Böbrek taşı belirtileri! Böbrek taşı nasıl düşer? Böbrek taşı ağrısına ne iyi gelir? Böbrek taşı neden olur?

Sağlık alanında sıklıkla karşılaşılan problemlerden biri olan böbrek taşı hakkında "Böbrek taşı belirtileri, böbrek taşı neden olur? Böbrek taşı tedavisi var mı? Böbrek taşı nasıl düşer? Böbrek taşı ağrısına ne iyi gelir?" sorularının yanıtları merak ediliyor. Aniden ağrılara sebep olan böbrek taşı nasıl düşer?

Böbrek taşı belirtileri, sağlık sektöründe sıklıkla merak edilen konular arasında yer alıyor. Her yıl yarım milyondan fazla insan böbrek taşı sorunları nedeniyle acil servise gidiyor. Her on kişiden birinin hayatlarının bir döneminde böbrek taşı olacağı tahmin edilmektedir. Peki, böbrek taşı belirtileri nedir? Böbrek taşı neden olur? Böbrek taşı tedavisi var mı? Böbrek taşı nasıl düşer? Böbrek taşı ağrısına ne iyi gelir?

BÖBREK TAŞI NEDİR?

Böbrek taşı, idrardaki kimyasallardan yapılan sert bir nesnedir. Dört tip böbrek taşı vardır: kalsiyum oksalat, ürik asit, struvit ve sistin. Bir böbrek taşı, şok dalgası litotripsi, uteroskopi, perkütan nefrolitomi veya nefrolitotripsi ile tedavi edilebilir.

BÖBREK TAŞI BELİRTİLERİ

Bazı böbrek taşları bir kum tanesi kadar küçüktür. Diğerleri bir çakıl taşı kadar büyüktür. Bazıları bir golf topu kadar büyüktür! Genel bir kural olarak, taş ne kadar büyükse semptomlar o kadar belirgindir.

Belirtiler aşağıdakilerden biri veya birkaçı olabilir:

Alt sırtınızın her iki tarafında şiddetli ağrı

Dinmeyen belirsiz ağrı veya mide ağrısı

İdrarda kan

Mide bulantısı ya da kusma

Ateş ve titreme

Kötü kokan veya bulanık görünen idrar

Tahriş veya tıkanmaya neden olduğunda böbrek taşı incinmeye başlar. Bu hızla aşırı ağrıya yol açar. Çoğu durumda, böbrek taşları zarar vermeden geçer, ancak çoğunlukla çok fazla ağrıya sebep olmaz. Küçük taşlar için gereken tedavi ağrı kesiciler olmaktadır. Özellikle kalıcı semptomlara veya başka komplikasyonlara neden olan taşlar için başka tedavi gerekebilir. Ancak ciddi vakalarda ameliyat gerekebilir.

BÖBREK TAŞI TÜRLERİ

Dört ana taş türü vardır:

Kalsiyum oksalat: Kalsiyumun idrarda oksalat ile birleşmesiyle oluşan en yaygın böbrek taşı türüdür. Yetersiz sıvı ve kalsiyum alımının yanı sıra diğer problemler de oluşumuna katkıda bulunabilir.

Ürik asit: Bu, başka bir yaygın böbrek taşı türüdür. Organ etleri ve kabuklu deniz ürünleri gibi gıdalar, pürinler olarak bilinen yüksek konsantrasyonlarda doğal bir kimyasal bileşiğe sahiptir. Yüksek pürin alımı, doğru koşullar altında böbreklerde taş oluşturabilen daha yüksek monosodyum ürat üretimine yol açar. Bu tür taşların oluşumu ailelerde akma eğilimindedir.

Struvit: Bu taşlar daha az yaygındır ve üst idrar yollarındaki enfeksiyonlardan kaynaklanır.

Sistin: Bu taşlar nadirdir ve ailelerde akma eğilimindedir.

ÇOCUKLARDA BÖBREK TAŞI OLUR MU?

Böbrek taşları 5 yaşından küçük çocuklarda da bulunabilir. Aslında bu sorun çocuklarda o kadar yaygın ki bazı hastaneler çocuk hastalar için 'böbrek taşı' klinikleri yürütüyor. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki artış, çoğunlukla gıda seçimleriyle ilgili çeşitli faktörlere bağlanıyor.

En önemli iki neden, yeterince sıvı içmemek ve tuz oranı yüksek yiyecekler yemektir. Çocuklar daha az tuzlu patates cipsi ve patates kızartması yemelidir. Başka tuzlu yiyecekler de var: sandviç etleri, konserve çorbalar, paketlenmiş yemekler ve hatta bazı spor içecekleri. Gazlı içecekler ve diğer şekerli içecekler, yüksek fruktozlu mısır şurubu içeriyorsa taş riskini artırabilir.

BÖBREK TAŞI NASIL DÜŞER?

5 mm'nin altındaki böbrek taşları kendiliğinden düşebilir. Bol su ve hareket etmek taşların düşmesine yardımcı olan unsurlar arasında. Üreter kanallarını genişletmek de bir tedavadir. Yani ilaç tedavisi ile taş düşürmek mümkün. 5 mm ve üstü taşlar için ise operasyon önerilmekte.

BÖBREK TAŞI AĞRISINA NE İYİ GELİR?

Böbrek taşı için en önemli etken çok fazla su içmektir. Fazla su tüketimi sayesinde taşlar, mesaneye taşınır ve bu şekilde dışarı atılması sağlanır.

Ayrık otu ile mısır püskülünün kaynatılarak günde bir bardak tüketilmesinin böbrek taşı ağrısını hafiflettiği belirtilir.

Böbrek taşının düşmesi ve ağrıyı azaltmak için en çok bilinen bir diğer yöntem ise limon ile zeytinyağı tüketimidir.