Böbrek kanalı dar olan Aynur, Şırnak'ta ilk kez yapılan kapalı ameliyatla iyileşti

ŞIRNAK Devlet Hastanesi'nde böbrek kanalı darlığı teşhisi koyulan Aynur Duru (11), Üroloji Uzmanı Opr. Dr. Engin Denizhan Demirkıran ve Çocuk Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Rabia Atay tarafından kentte ilk defa yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu. Demirkıran, "Daha önce yine Şırnak'ta böbrek taşı ameliyatını ve prostat kanseri ameliyatını ilk defa gerçekleştirmiştik. Yine çocuk hastada yaptığımız laparoskopik pyeloplasti ameliyatını şehrimizde ilk defa yapmak da bizlere nasip oldu" dedi.

Şırnak'ta yaşayan Aynur Duru, sık sık tekrar eden ağrıları nedeniyle defalarca şehir dışındaki hastanelere götürüldü. Sürekli açık ameliyat önerilen aile, kente geri döndü. Ağrıları artan Aynur, ailesi tarafından bu defa Şırnak Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yapılan tetkiklerle küçük kıza böbrek kanalı darlığı teşhisi koyuldu. Aynur, burada Üroloji Uzmanı Opr. Dr. Engin Denizhan Demirkıran ve Çocuk Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Rabia Atay tarafından yapılan ve saatlerce süren kapalı ameliyat ile sağlığına kavuştu. Duru, ameliyatın ikinci gününde yürümeye başladı.

'BU AMELİYATI ŞEHRİMİZDE İLK DEFA YAPMAK BİZE NASİP OLDU'

Opr. Dr. Demirkıran, Aynur'un yan ağrı şikayetiyle başvurduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Diğer şehirlerde değerlendirilen bir hasta, daha sonra bize de başvurdu. Yapılan tahlilleri sonucunda böbrek kanalının idrar yoluyla birleştiği alanda bir darlık tespit edildi. Bu darlık ve böbreğinden idrar yolunun engellenmesi nedeniyle sık sık tekrar eden yan ağrılar için takipleri gerekmekteydi. Diğer illerde değerlendirdiklerinde hastaya açık ameliyat önermişlerdi. Burada değerlendirdik ve kapalı ameliyat yapmaya karar verdik. Aile ile birlikte değerlendirdikten sonra ameliyatı yapmaya karar verdik. Bu ameliyat genellikle 3'üncü basamak, diye tabir ettiğimiz üniversite veya eğitim araştırma hastaneleri dediğimiz yerlerde sıklıkla yapılmaktadır. Oralarda bile geniş bir ekip ile yapılan bir ameliyattır. Ameliyatı meslektaşım Rabia Atay ile birlikte laparoskopik olarak gerçekleştirdik. 3 tane yarım santimlik küçük deliği var. Bu deliklerden bir tanesi göbeğin içinde olduğu için hiç gözükmeyecek. Taburcu olduğunda 2 tane parmak ucu kadar yara izi kalmış olacak. Bunlar da estetik olarak kapatıldığı için hiç izi kalmamış olacak. Daha önce yine Şırnak'ta böbrek taşı ameliyatını ve prostat kanseri ameliyatını ilk defa gerçekleştirmiştik. Yine bu çocuk hastada yaptığımız laparoskopik pyeloplasti ameliyatı şehrimizde ilk defa yapmak da bizlere nasip oldu."

Opr. Dr. Atay da "Şırnak'ta ilk defa yapılan bir ameliyat oldu. Bu ameliyatın avantajları çok fazla. Yara yeri ağrıları, diğer komplikasyonların azalacağı gibi hastanın da şifa ile taburcu olma süresi daha çok kısalıyor. Hastamız ikinci gününde ayağa kalktı, beslenmeye başladı" dedi.

Aynur Duru da doktorlara teşekkür ederek, kendisini daha iyi hissettiğini ve ikinci gün yürümeye başladığını söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı