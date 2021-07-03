Böbrek ağrısına ne iyi gelir, neden olur? Gece uyutmayan böbrek ağrısı nasıl geçer ve belirtileri nelerdir? İşte bitkisel çözümler...

Böbrekler, kalp ve mide gibi son derece kritik bir öneme sahip iç organlardır.

Böbrekler, kalp ve mide gibi son derece kritik bir öneme sahip iç organlardır. Onların eski işlevlerini yerine getirememesi birçok sağlık sorununu da beraberinde getirmektedir. Böbrek ağrısı çeken kişilerin günlük hayatları tamamen felce uğramaktadır. Böbrek sağlığına dikkat etmek için bol bol su tüketmek dışında dikkat edilmesi gereken belli başlı kurallar mevcuttur. Geceleri uyutmayacak derecede ağrı yapan böbrek sorunlarının en bilindik nedeni ise üşütme kaynaklıdır. Peki, böbrek ağrısına ne iyi gelir, neden olur? Gece uyutmayan böbrek ağrısı nasıl geçer ve belirtileri nelerdir? İşte bitkisel çözümler...

Böbrek Ağrısına Ne İyi Gelir?

Böbrek ağrılarının hafiflemesi için aşağıdaki bitkisel içecekleri hazırlayabilirsiniz. Ancak kullanmadan önce mutlaka bir doktora danışınız.

Limonata: Limonun en büyük faydası böbrekleri korumak ve çeşitli hastalıklara karşı korumasıdır. Katkısız bir şekilde üretilen limonatalar da aynı etkiyi uyandırmaktadır.

Bol bol su: Su, vücudumuzun büyük bir kısmını kaplayan yegane sıvıdır. Birçok kişi tarafından ihmal edilen su içme alışkanlığı, her türlü hastalığın bir numaralı nedenidir. Günde en az üç litre su içilmeli ve böbreklerin susuz kalmasına engel olunmalıdır.

Karahindiba çayı: Karahindiba çayı ödem attırıcı özelliği sayesinde böbrek ağrılarını hafifletmeye yardımcı olabilir. Karahindiba çayı için; bir su bardağı sıcak suyun içine karahindiba çayı atarak demlemeye bırakın. Daha sonra ılık şekilde günde bir kez tüketin.

Kereviz suyu: Kerevizin içindeki vitaminler ve diğer besin değerleri sayesinde böbreklerde oluşan sorunlara da çözüm olduğu söylenir. Gün içerisinde belirli aralıklarla sadece bir bardak olacak şekilde tüketmenizde fayda var.

Böbrek Ağrısı Nasıl Geçer?

Çorap giyme alışkanlığı: Soğuk zeminlerde yalın ayak dolaşmak hem mideyi hem de böbrekleri üşütür. Bu da şiddet oranları değişkenlik gösteren ağrılara neden olur. Özellikle kış ve sonbahar aylarında çorap giyme alışkanlığı edinilmelidir.

Sıcak su torbası: Sadece adet dönemlerinde değil böbrek ağrılarının hızlı bir şekilde giderilmesi için de sıcak su torbası kullanılabilir. Böbreklerin üstünde on dakika bekletilen sıcak su torbaları ağrıları yarı yarıya azaltır.

Böbrek Ağrısı Neden Olur?

Üşütme: Mevsime uygun giyinmemek, mide ve karın bölgesini zayıf bırakır. Bu da böbreklerin zarar görmesine neden olur. Özellikle olması gereken kilonun altında olan kişiler böbrek ağrısı şikayetleri çekmektedir. Mevsim geçişlerinde de dikkatli olunmalı ve mevsime uygun kıyafetler tercih edilmelidir.

Enfeksiyon: Vücut içerisinde meydana gelen enfeksiyon doğrudan doğruya böbrek ağrısı şikayetlerini arttırmaktadır. Başka bir iç organdan böbreklere sıçrama ihtimali de bulunan iltihap, son derece tehlikeli hastalıkların habercisi olabilir.

Böbrek Kanseri: Her iki böbrekte de ağrı hissedilmesi, böbrek kanseri hastalığının ilk ve en önemli semptomları arasında yer alıyor.

Tümör: Vücudun genetik ya da çevresel faktörlere bağlı olarak ürettiği tömürler, böbreklerde risk teşkil eder. Erken teşhislerde söz konusu tümör daha fazla büyümeden cerrahi yöntemlerle alınması mümkündür.

Böbrek Taşı Ağrı Yapar mı?

En sık merak edilen konulardan biri böbrek taşının ağrı yapıp yapmadığı yönündedir. Çok azı hariç tüm böbrek taşları ağrı yapar. Böbrek taşlarının tanısı konulmuş birçok farklı çeşidi bulunmaktadır. Başta kalsiyum ve ürik asit taşları olmak üzere her taş çeşidi ilerleyen safhalarda ağrı belirtileri ile kendini gösterir. Sistin ve sitruvit taşları da kırılmadığı takdirde çok şiddetli ağrılara sebep olmaktadır.

Böbrek Ağrısı Belirtileri Neler?

Yüksek Ateş: Her iç organ rahatsızlığında olduğu gibi böbrek ağrıları da yüksek ateşe neden olabilir. Bazı hastaların ateşi 40 dereceye kadar çıkabilir.

Yorgunluk: Böbrek ağrılarının iyice şiddetlendiği dönemlerde hastalarda yorgunluk gözlemlenir. Gündelik işlerini dahi yerine getirmekte güçlük çeken kişilerde halsizlik ve iştahsızlık da baş göstermektedir.

İdrarda kan görünmesi: Böbrekteki rahatsızlıklar mesane bölgesini de etkiler. İdrarında kan tespit eden kişiler en yakın sağlık kuruluşuna giderek uzman yardımı almalıdır.

Mide bulantısı: Olası rahatsızlıkların son safhasında mide bulantısı ve kusma şikayetleri artar.

Hangi Ağrılar Böbrek Ağrısına Benziyor?

Bazı durumlarda rahatsızlık çeken kişiler böbreklerinin ağrıdığını düşünse de aslında başka bir hastalığın etkisinde olabilir. Zona bunlardan birisi olarak kayıtlarda yer alıyor. Aynı zamanda omurga ve kaburga ağrıları da sıklıkla böbrek ağrıları ile karıştırılmaktadır. Fazla zorlamayla birlikte ortaya çıkan kas ağrıları da böbrek ağrılarına benzer belirtiler taşımaktadır.

Kaynak: Hürriyet