Bmmyk Türkiye Temsilcisi Leclerc Vali Su'yu Ziyaret Etti

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Türkiye Temsilcisi Philippe Leclerc'den Vali Ali İhsan Su'ya ziyaret.Vali Ali İhsan Su'yu makamında ziyaret eden Temsilci Leclerc'e, BM Mülteciler Yüksek Komiserliği Bölüm Başkanı Akif Atlı ve Saha Sorumlusu Beste Dalmış da eşlik etti.