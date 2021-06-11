Bmmyk Türkiye Temsilcisi Leclerc Vali Su'yu Ziyaret Etti
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Bmmyk Türkiye Temsilcisi Leclerc Vali Su'yu Ziyaret Etti

Bmmyk Türkiye Temsilcisi Leclerc Vali Su'yu Ziyaret Etti
Habermetre / Serkan Avci - Haberler | Toplum

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Türkiye Temsilcisi Philippe Leclerc'den Vali Ali İhsan Su'ya ziyaret.Vali Ali İhsan Su'yu makamında ziyaret eden Temsilci Leclerc'e, BM Mülteciler Yüksek Komiserliği Bölüm Başkanı Akif Atlı ve Saha Sorumlusu Beste Dalmış da eşlik etti.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Türkiye Temsilcisi Philippe Leclerc'den Vali Ali İhsan Su'ya ziyaret.

Vali Ali İhsan Su'yu makamında ziyaret eden Temsilci Leclerc'e, BM Mülteciler Yüksek Komiserliği Bölüm Başkanı Akif Atlı ve Saha Sorumlusu Beste Dalmış da eşlik etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Su, uluslararası kurumlarla iş birliği içerisinde çalışmaya önem verdiklerini ifade etti.

Göç ve uluslararası koruma alanında yürütülen faaliyetlerin ele alındığı görüşmede BMMYK Türkiye Temsilcisi Leclerc Valilik tarafından yürütülen çalışmalardan dolayı Vali Su'ya teşekkürlerini iletti. 11. 06. 2021

Kaynak: Habermetre / Serkan Avci

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