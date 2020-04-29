BM Raportörü Lee: Myanmar ordusu yeni savaş suçları işliyor olabilir BM Myanmar Raportörü Lee: "Myanmar ordusu uluslararası insancıl hukuk ve insan haklarının en temel ilkelerini sistematik olarak ihlal ediyor. Ordunun Arakan ve Chin eyaletlerinin sivil nüfusuna davranışı savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar anlamına gelebilir." dedi

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Myanmar Özel Raportörü Yanghee Lee, Myanmar ordusunun, son haftalarda çatışmaların yoğunlaştığı Arakan ve Chin eyaletlerinde yeni 'savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar işlediğini' bildirdi. Güney Koreli Özel Raportör Lee, Myanmar'a Arakan ve Chin eyaletlerinde devam eden savaş suçları ve insanlığa karşı işlenen suçlarla ilgili iddiaların soruşturulması çağrısında bulundu. Euronews.com'da Görüntüle Kaynak: Euronews.com