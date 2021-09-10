BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi Beyazgül'ü ziyaret etti
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BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi Beyazgül'ü ziyaret etti

BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi Beyazgül'ü ziyaret etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ü makamında ziyaret etti.

Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ü makamında ziyaret etti.

Göçmenlerle ilgili çalışmalar yürüten ve bu kapsamda birtakım ziyaretler gerçekleştiren Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri (BMMYK) Filippo Grandi, beraberindeki heyetle birlikte Şanlıurfa'ya gelerek Başkan Beyazgül'ü makamında ziyaret etti. Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi ve beraberindeki heyet Başkan Beyazgül ile birlikte bir süre gündeme ilişkin fikir alışverişinde bulundu.

Ziyaretlerinin ardından Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi şeref defterine ziyaret anısına duygu ve düşüncelerini yazan Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, beraberindeki heyetle birlikte Büyükşehir Belediye binasından ayrıldı. - ŞANLIURFA

BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi Beyazgül'ü ziyaret etti
BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi Beyazgül'ü ziyaret etti
BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi Beyazgül'ü ziyaret etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi Beyazgül'ü ziyaret etti - Haberler
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