BM Genel Sekreteri Guterres, Tigray'daki durumdan "derin endişe" duyuyor
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BM Genel Sekreteri Guterres, Tigray'daki durumdan "derin endişe" duyuyor

BM Genel Sekreteri Guterres, Tigray'daki durumdan 'derin endişe' duyuyor
Anadolu Ajansı / Dildar Baykan - Haberler | Güncel

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Etiyopya'nın Tigray bölgesindeki gerginlikten "derin endişe" duyduğunu açıkladı.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Etiyopya'nın Tigray bölgesindeki gerginlikten "derin endişe" duyduğunu açıkladı.

Guterres yaptığı yazılı açıklamada, "Tigray'daki mevcut durumdan dolayı derin endişe duyuyorum. Tigray'a siyasi bir çözüm getirecek diyaloğa giden yolda gerçek bir ateşkesin sağlanması oldukça önemlidir." ifadesini kullandı.

Bölgede yabancı askerlerin varlığının, çatışmaları ağırlaştırdığını belirten Guterres, "Tüm bölgede tam ve sınırsız bir insani yardım erişimi sağlanmalıdır. Sivil altyapıların yok edilmesi kesinlikle kabul edilemez." değerlendirmesinde bulundu.

Tigray bölgesinde tek taraflı ateşkes ilan edilmişti

Etiyopya hükümeti, 28 Haziran'da, Tigray Halkı Kurtuluş Cephesi (TPLF) isyancılarının ele geçirdiği ileri sürülen Tigray bölgesinde tek taraflı ateşkes ilan ettiğini duyurmuştu.

Kararın hasat mevsimi (haziran, temmuz, ağustos) dolayısıyla alındığı kaydedilen açıklamada, bundan sonra bölgede yardım kuruluşlarının ordunun eskortu olmadan çalışacağı belirtilmişti.

Açıklamada, bölgede TPLF güçlerinin hala dağınık bir durumda olduğu ve ara sıra saldırdığı belirtilmişti.

Bir dönem Tigray eyaletini yöneten isyancı TPLF güçlerinin 3 Kasım 2020'de Etiyopya'nın Kuzey Komutanlığı birliklerine saldırması ve sonrasında Başbakan Abiy Ahmed'in TPLF'ye karşı askeri harekat kararı almasının ardından eyalette 1,7 milyondan fazla kişi yerinden edildi.

BM, 8 Haziran'da Tigray bölgesi için "kıtlık" uyarısında bulunmuş ancak Etiyopya hükümeti bunu reddetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan

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