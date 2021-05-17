BM Genel Kurulu, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını görüşmek için perşembe toplanacak
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BM Genel Kurulu, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını görüşmek için perşembe toplanacak

BM Genel Kurulu, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını görüşmek için perşembe toplanacak
Anadolu Ajansı / Betül Yürük - Haberler | Güncel

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını görüşmek üzere 20 Mayıs Perşembe günü toplanacak.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını görüşmek üzere 20 Mayıs Perşembe günü toplanacak.

BM 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Nijer ve Cezayir'in toplantı talebinin ardından BM Genel Kurulunu perşembe günü toplayacağını duyurdu.

İslam İşbirliği Teşkilatının (İİT) dönem başkanlığını yürüten Nijer ve Arap Grubu başkanlığını yürüten Cezayir, Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır'a mektup göndererek toplantı talebinde bulundu.

BM Genel Kurulu, perşembe günü yerel saatle 10.00'da İsrail ve Filistin arasında yükselen tansiyonu ve İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırılarını görüşecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Betül Yürük

BM Genel Kurulu, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını görüşmek üzere perşembe günü toplanacak.
BM Genel Kurulu, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını görüşmek üzere perşembe günü toplanacak.
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