BM Dünya Mutluluk Raporu yayınlandı: En mutlu ülke Finlandiya

Birleşmiş Milletler'in (BM) hazırlağı 2021 Dünya Mutluluk Raporu'nu göre en mutlu ülke Finlandiya, en mutsuz ülke Afganistan oldu.

Birleşmiş Milletler'in (BM) hazırlağı 2021 Dünya Mutluluk Raporu'nu göre en mutlu ülke Finlandiya, en mutsuz ülke Afganistan oldu. Türkiye 104. oldu.

Birleşmiş Milletler'in (BM) 149 ülke arasında yaptığı değerlendirmeyi içeren 2021 Dünya Mutluluk Raporu yayınlandı. Raporda listenin en başında yer alan Finlandiya, üst üste 4. kez dünyanın en mutlu ülkesi oldu. Afganistan ise geçtiğimiz yıl gibi listenin en sonunda yer alarak en mutsuz ülke oldu. Rapore göre ilk 10'da Avrupa'dan 9 ülke girdi. Listede en mutlu ülkeleri Finlandiya'dan sonra sırasıyla Danimarka, İsviçre, İzlanda, Hollanda, Norveç, İsveç, 8. Lüksemburg, Yeni Zelanda, Avusturya takip etti. Türkiye ise 104. sırada yer aldı.

En mutsuz 10 ülke ise Burundi, Yemen, Tanzanya, Haiti, Malawi, Lesotho, Botswana, Ruanda, Zimbabwe ve Afganistan oldu.

Birleşmiş Milletler Dünya Mutluluk Raporunda gayrisafi yurt içi hasıla, sosyal destek, ortalama sağlıklı yaşam süresi, vatandaşların kendi hayatlarıyla ilgili karar alabilme özgürlüğü, cömertlik ve ülkedeki yolsuzluk düzeyi değerlendirildi. - PARİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı