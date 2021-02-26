BM 75. Genel Kurul Başkanı Bozkır, Keşmir sınırında ateşkese uyulması anlaşmasını memnuniyetle karşıladı

Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, Hindistan ve Pakistan'ın Keşmir sınırında ateşkese uyulması anlaşmasını memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

Bozkır, Twitter hesabından Hindistan ile Pakistan arasında yapılan ateşkes anlaşmasına ilişkin paylaşımda bulundu.

Hindistan ile Pakistan arasındaki ateşkes anlaşmasını memnuniyetle karşıladığını belirten Bozkır, "Birbirlerinin temel meselelerini ve endişelerini ele alarak sürdürülebilir barışa ulaşmak için beyan ettikleri taahhüt, diğer ülkeler için örnek teşkil etmekte ve UNGA değerlerini ortaya koymaktadır." ifadesini kullandı.

Hindistan ve Pakistan, ihtilaflı Keşmir sınırındaki ateşkese, tüm mutabakat ve anlaşmalara "mutlak riayet edilmesi" konusunda anlaşmaya varmıştı.

Keşmir sorunu

İngiltere, 1947'de sömürge olarak yönettiği Hindistan'dan çekilirken o dönemde bir prenslik olan Keşmir, bağımsızlıklarını yeni kazanan Hindistan ya da Pakistan ile birleşme konusunda tercihle karşı karşıya kaldı.

Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Keşmir halkı, 1947'de Pakistan'a katılmaktan yana tavır alsa da dönemin prensi, Hindistan ile birleşmeye karar verdi.

Karara, Müslüman Keşmir halkı karşı çıktı. Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesiyle taraflar, 1947'de ilk kez savaştı. İki ülke arasında yine aynı nedenle 1965 ve 1999'da savaş çıktı.

Savaşların ardından sağlanan geçici ateşkes sonucunda Cammu Keşmir'in yüzde 45'i Hindistan'ın, yüzde 35'i Pakistan'ın kontrolünde kaldı. Bölgenin doğusundaki yüzde 20'lik bir kısım ise sınırdaş Çin'in hakimiyetine verildi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 1948'den itibaren aldığı kararlarla Keşmir'in askerden arındırılmasını ve geleceğinin halk oylamasıyla belirlenmesini öngörüyor.

Hindistan, halk oylamasına karşı tutum benimserken Pakistan, BMGK kararlarının uygulanmasını istiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emel Gözellik