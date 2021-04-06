BM 75. Genel Kurul Başkanı Bozkır, BM Ülke Takım Temsilcileri ile görüştü
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BM 75. Genel Kurul Başkanı Bozkır, BM Ülke Takım Temsilcileri ile görüştü

Anadolu Ajansı / Gökhan Varan - Haberler | Güncel
BM 75. Genel Kurul Başkanı Bozkır, BM Ülke Takım Temsilcileri ile görüştü

Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, BM Mukim Koordinatörlüğü ve Türkiye'de yerleşik diğer BM ajanslarının temsilcileriyle bir araya geldi.

Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, BM Mukim Koordinatörlüğü ve Türkiye'de yerleşik diğer BM ajanslarının temsilcileriyle bir araya geldi.

Bozkır, Anıtkabir'i ziyaretinin ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya gelmesinin ardından temaslarına BM Ülke Takım Temsilcileriyle devam etti.

Görüşme, görüntü ve fotoğraf alınmasının ardından basına kapalı gerçekleşti.

Bu görüşmenin ardından TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile bir araya gelecek olan Bozkır, sonrasında TBMM Genel Kurulu'na hitap edecek.

Bozkır, TBMM'deki temaslarının ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilecek.

BM Genel Kurul Başkanı Bozkır'ın ayrıca 10 Nisan'da, Hatay'da, kuzeybatı Suriye'ye yönelik icra edilen BM sınır-ötesi insani yardım operasyonlarını ziyaret etmesi ve geçici barınma merkezinde incelemelerde bulunması planlanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Varan

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