BM 75. Genel Kurul Başkanı Bozkır, Ankara'ya geldi
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BM 75. Genel Kurul Başkanı Bozkır, Ankara'ya geldi

Anadolu Ajansı / Murat Özgür Güvendik - Haberler | Güncel
BM 75. Genel Kurul Başkanı Bozkır, Ankara'ya geldi

Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya geldi.

Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya geldi.

BM Genel Kurul Başkanı Bozkır ve beraberindeki heyeti Ankara'ya getiren uçak, saat 18.50'de, Esenboğa Havalimanı'na indi.

Bozkır'ı havalimanında Ankara Vali Yardımcısı Turan Yılmaz, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Köksal Ünal, Dışişleri Bakanlığı Protokol Genel Müdürü Büyükelçi Başar Şen, Ankara İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Necdet Özcan, BM Türkiye Mukim Koordinatörü Alvaro Rodriguez ve diğer yetkililer karşıladı.

Bozkır'ın, Türkiye ziyareti kapsamında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmesi öngörülüyor.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile de görüşmeler gerçekleştirecek olan Bozkır, bu görüşmelerin ardından TBMM Genel Kurulu'na hitap edecek.

Bozkır'ın ayrıca 10 Nisan'da, Hatay'da, kuzeybatı Suriye'ye yönelik icra edilen BM sınır-ötesi insani yardım operasyonlarını ziyaret etmesi ve geçici barınma merkezinde incelemelerde bulunması planlanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Özgür Güvendik

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