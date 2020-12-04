Blu TV çöktü mü? Blu TV neden açılmıyor? Blu TV giriş sorunu sebebi!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Blu TV çöktü mü? Blu TV neden açılmıyor? Blu TV giriş sorunu sebebi!

04.12.2020 23:27 | Son Güncelleme: 04.12.2020 23:30
Blu TV çöktü mü? Blu TV neden açılmıyor? Blu TV giriş sorunu sebebi!

Koronavirüs sebebiyle gerçekleşen sokağa çıkma yasağı başladı. Ücretsiz olan Blu TV çöktü mü? Blu TV neden açılmıyor? Blu TV giriş sorunu sebebi!

5-6 Aralık tarihinde sokağa çıkma yasağı sebebiyle ücretli olan Blu TV, bu süre boyunca ücretsiz oldu. Peki, Blu TV çöktü mü? Blu TV neden açılmıyor? Blu TV giriş sorunu sebebi!

BLU TV ÇÖKTÜ MÜ?

"BluTV özel yapımları, yüzlerce yerli, yabancı dizi ve film bu hafta sonu ÜCRETSİZ!" ifadesi ile 56 saatlik kısıtlama için yayınları hafta sonu herkese açtığını duyuran BLU TV yoğunluk nedeniyle kitlenme yaşandı. Oluşan sorunun ne zaman çözüme kavuşacağı belli değil.

BLU TV NEDEN AÇILMIYOR?

BluTV bu akşam saat 21:00'da başlayan ve Türkiye çapında geçerli olan karantina süresince ücretsiz hizmet vereceğini duyurmuştu. Fakat görünen o ki BluTV sunucuları yoğun ilgiye fazla dayanamadı ve çöktü.BluTV'nin ilgili sayfasına giren vatandaşlar "Üzgünüz, şu an hizmet veremiyoruz" uyarısıyla karşı karşıya kaldı.

İlgili Haberler

Blu TV ücretsiz mi? Blu TV dizileri neler? Blu TV'ye nasıl üye olunur?
Blu TV ücretsiz mi? Blu TV dizileri neler? Blu TV'ye nasıl üye olunur?
Blu TV 5-6 Aralık'ta Ücretsiz ve Şifresiz! Ücretsiz Blu Tv içerikleri!
Blu TV 5-6 Aralık'ta Ücretsiz ve Şifresiz! Ücretsiz Blu Tv içerikleri!
Blu TV ücretsiz mi? Blu Tv 5-6 Aralık'ta ücretsiz mi?
Blu TV ücretsiz mi? Blu Tv 5-6 Aralık'ta ücretsiz mi?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Beyonce İrem Derici Başak Dizer Ajda Pekkan
Spor Falcao Samatta Fatih Terim Necip Uysal Yılmaz Vural
Tüm Haberler Uefa Şehit Aralık Donald Trump
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Blu TV çöktü mü? Blu TV neden açılmıyor? Blu TV giriş sorunu sebebi! - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.12.2020 23:30:35. #1.15#
title