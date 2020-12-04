Blu TV çöktü mü? Blu TV neden açılmıyor? Blu TV giriş sorunu sebebi!

Koronavirüs sebebiyle gerçekleşen sokağa çıkma yasağı başladı. Ücretsiz olan Blu TV çöktü mü? Blu TV neden açılmıyor? Blu TV giriş sorunu sebebi!

5-6 Aralık tarihinde sokağa çıkma yasağı sebebiyle ücretli olan Blu TV, bu süre boyunca ücretsiz oldu. Peki, Blu TV çöktü mü? Blu TV neden açılmıyor? Blu TV giriş sorunu sebebi!

BLU TV ÇÖKTÜ MÜ?

"BluTV özel yapımları, yüzlerce yerli, yabancı dizi ve film bu hafta sonu ÜCRETSİZ!" ifadesi ile 56 saatlik kısıtlama için yayınları hafta sonu herkese açtığını duyuran BLU TV yoğunluk nedeniyle kitlenme yaşandı. Oluşan sorunun ne zaman çözüme kavuşacağı belli değil.

BLU TV NEDEN AÇILMIYOR?

BluTV bu akşam saat 21:00'da başlayan ve Türkiye çapında geçerli olan karantina süresince ücretsiz hizmet vereceğini duyurmuştu. Fakat görünen o ki BluTV sunucuları yoğun ilgiye fazla dayanamadı ve çöktü.BluTV'nin ilgili sayfasına giren vatandaşlar "Üzgünüz, şu an hizmet veremiyoruz" uyarısıyla karşı karşıya kaldı.