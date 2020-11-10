Bloomberg, Türkiye'nin Karabağ'da sağlanan ateşkes üzerindeki rolünü yazdı: Erdoğan'ın stratejik zaferi
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Bloomberg, Türkiye'nin Karabağ'da sağlanan ateşkes üzerindeki rolünü yazdı: Erdoğan'ın stratejik zaferi

10.11.2020 20:13 | Son Güncelleme: 10.11.2020 20:50

Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'daki zaferini manşete taşıyan ABD'li Bloomberg, barış anlaşmasında Türkiye'nin rolünü vurgulayan bir makale yayınladı. Türkiye'nin bundan sonra bölgede önemli bir güç olduğu vurgulanan makalede, "Bu anlaşma Erdoğan için stratejik bir zafer" denildi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Azerbaycan-Ermenistan arasında devam eden çatışmalara ateşkes çağrısında bulunan bir bildiriye imza attı.

İmzalanan bildirinin ardından açıklamalarda bulunan Aliyev'in, ateşkese ayak direten Ermenistan Başbakanı Nikol Paşhinyan'ın, Azerbaycan'ın "demir yumruğu" sayesinde imzayı attığını aktarmasının ardından Azerbaycan'ın zaferi, resmi olarak kanıtlandı.

"ERDOĞAN İÇİN STRATEJİK BİR ZAFER"

Azerbaycan'ın zaferini manşete taşıyan ABD'li Bloomberg, barış anlaşmasında Türkiye'nin rolünü vurgulayan bir makale yayınladı.

Azerbaycan-Ermenistan arasında imzalanan anlaşmanın Türkiye için oldukça önemli bir zafer olduğunu vurgulayan Bloomberg, Türkiye'nin bundan böyle bölgede önemli bir güç olacağını vurguladı.

Bloomberg, Türkiye'nin Karabağ'da sağlanan ateşkes üzerindeki rolünü kaleme aldı: Erdoğan'ın stratejik zaferi

Bloomberg, yayınladığı analizde, "Barış anlaşmasını sağlayan taraflardan biri olmamasına rağmen bu anlaşma Erdoğan için stratejik bir zafer. Erdoğan, Azerbaycan'a olan desteğiyle beraber Kafkaslar üzerinde Rusya'nın arka bahçesine erişimi garantiledi. Türkiye, diplomatik ilişkisi olmadığı Ermenistan'a rağmen artık Güney Ermenistan üzerinden zengin topraklara erişim elde edebilecek." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE, FRANSA VE ABD'Yİ DEVRE DIŞI BIRAKTI"

Azerbaycan'ın, kardeş ülke Türkiye'nin verdiği verdiği kuvvetli destek sayesinde kazandığınadikkat çeken Bloomberg, bu zaferin Türkiye'nin Ermenistan ile olan ilişkilerinde de üstünlük sağlayacağına işaret etti.

Bloomberg ayrıca, Rus Devlet Başkanı Putin'in öncülüğünde imzalanan ve Türkiye'nin önemli bir rol üstlendiği anlaşmanın, ABD ve Fransa'yı da devre dışı bıraktığını vurguladı.

TÜRKİYE'NİN BÖLGEDEKİ ÜSTÜNLÜĞÜ PERÇİNLENDİ

ABD ve Fransa'nın,1994 yılından bu yana bölgedeki gerilimi durdurmada ve bir barış anlaşması imzalanmasında başarısız olduğunu aktaran Bloomberg, Türkiye'nin daha uzun yıllar boyunca bölge üzerinde söz sahibi olmayı garantilediğinden de bahsetti.

Bloomberg, Türkiye'nin Karabağ'da sağlanan ateşkes üzerindeki rolünü yazdı: Erdoğan'ın stratejik zaferi

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