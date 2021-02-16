Blaze Esports, PUBG Mobile Kadın takımına süpriz bir ismi kattı

BlazeEspor, PUBG Mobile kadın espor takımına yaptığı bir transferi açıkladı. Twitter paylaşımı ile "Lara" Tarhanacı'yı bünyesine dahil ettiğini açıklayan BlazeEsports Pubg Mobile turnuvalarında başarılı işlere imza atan takımlardan biri olmaya devam etmek istiyor.

Ülkemizde en çok oynanan oyunlardan biri olan Pubg Mobile, turnuvalarıyla da merak topluyor. Esporun mobil sektörünü de göz önünde bulundurulmasını sağlayan Pubg Mobile milyonlarca oyuncuya ve espor takipçisi sahip. Pubg Mobile takımıyla dikkat çeken Blaze Esports, Twitter'dan paylaşılan bir gönderi ile takımlarına kadın bir isim dahil ettiklerini duyurdu.

Blaze Esports takımına dahil olan "Lara" Tarhanacı Twitter'dan böyle duyuruldu:

PlayerUnknown's Battlegrounds daha çok PUBG adıyla oyuncular tarafından kullanılır. Bluehole tarafından yayınlanan ve geliştirilen çok oyunculu bir video oyunudur. Oyunda en fazla 100 oyuncu bulunabilir. Oyuna belirlenen bir uçağın içinde başlarlar, isteyen istediği yerde inebilir adanın her hangi bir yerinde konumlanabilirler. Burda oyuncuların yapmak istediği, amacı bazı yerlerden buldukları edevatlarla silah, tencere, tava ile diğer oyuncuları öldürüp ölmeden en sona kalan olmaktır. Oyun esnasında ada haritasındaki güvenli alanlar git gide oyun ilerledikçe küçülmeye başlar. Harita küçüldüğü zaman ise oyuncular daha çok o küçük alanda sıkışırlar o küçük alanlarda savaşın yoğunluğu artmaktadır. Böylelikle bir birlerini saf dışı etmeleri biraz daha kolaylaşmış olur. Oyunda en sona kalan oyuncu oyunu kazanır.

PUBG MOBILE HANGİ TARİHTE ÇIKIŞ YAPMIŞTIR?

PUBG oyunu ilk başta 23 Mart 2017 tarihinde Steam erken erişim ile Microsoft Windows için çıkmıştır. Çıktığı tarihten 3 ay sonra yaklaşık 4 milyondan fazla kopya satmıştır. Oyun ilk olaraka Windows platformunda yayınlanmıştı ve orada 20 Aralık 2017'de erken çıkış olarak yayınlandı. Xbox'ta ise 12 Aralık 2017'de kullanıcılara sunuldu. Bu süreçte Mobil batlle-royal oyunlarına olan ilginin de çoğalması sebebiyle PUBG Mobile 9 Şubat 2018'de Çinde ilkçıkışını yaptıktan sonra 19 Mart 2018'de İOS ve Android uygulamaları için bedava olarak oyunseverlerle buluştu.

PUBG SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Minimum sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7, 8, 8.1 ve 10

İşlemci: Intel Dual-core, AMD – 1.8 GHz

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce 8600/9600GT, ATI/AMD Radeon HD2600/3600

RAM: 3 GB

DirectX: Sürüm 9.0c

Depolama: 2 GB kullanılabilir alan.

Önerilen sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7, 8, 8.1 ve 10 (64 Bit)

İşlemci: Intel Core I3 8100 veya AMD Ryzen 5 2600

Ekran Kartı: GTI Nvidia GTX 660, GeForce GTX 1050 veya AMD Radeon HD 7850

RAM: 8 GB DDR 4 Ram Corsair Vengeance

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 120 GB ADATA SSD/ 1 ??TB HDD