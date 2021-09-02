''Bizim bir medeniyet sevdamız var''
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

''Bizim bir medeniyet sevdamız var''

''Bizim bir medeniyet sevdamız var''
Bültenler - Haberler | Güncel

Gölcük Merkez Mahallesi'nde esnafı ziyaret eden Başkan Büyükakın, Muş'un Ziyaretliler Köyü Sosyal Yardımlaşma Dayanışma ve Kültür Derneği'ne konuk oldu.

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Gölcük Merkez Mahallesi'ndeki esnafı ziyaret ederek bereketli işler diledi. Başkan Büyükakın ayrıca, Muş'un Ziyaretliler Köyü Sosyal Yardımlaşma Dayanışma ve Kültür Derneği Başkanı Seyfettin Öztürk ve yönetimiyle bir araya geldi. AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, AK Parti Gölcük İlçe Başkanı Çetin Seymen ve teşkilat üyeleriyle birlikte esnafla yakından ilgilenen Başkan Büyükakın, "Esnafımızın bizlere karşı gösterdiği ilgi ve sevgiye teşekkür ediyorum. Kocaeli'mizin her köşesindeki esnaflarımızla buluşmaya gayret ediyoruz. Pandemi döneminde esnaflarımızın yanında olduk, devletimizle birlikte yalnız bırakmadık" dedi.

"SÖZÜMÜZÜ TUTMAK GAYRETİNDEYİZ"

Gölcük Merkez Mahallesi 38, 20 ve 21. sokaklardaki esnafı ziyaret eden Başkan Büyükakın, daha sonra önceki dönemlerde Gölcük Belediye Başkanlığı yapmış Şaban Aktürkoğlu'na vefa ziyaretinde bulundu. Pandemi süreci boyunca destek paketleri açıklayarak esnafları yalnız bırakmadığı için Gölcüklülerin teşekkürünü alan Başkan Büyükakın, "Kocaeli'nde kimseyi aç ve açıkta bırakmama sözümüzü her fırsatta dile getiriyoruz. Bu konuda gerek Sivil Toplum Kuruluşları, gerek muhtarlarımız, gerekse esnafımız bize yardımcı oluyor. Bu sözümüzü bugüne kadar tutmak için de yoğun bir gayret içindeyiz" ifadelerini sarf etti.

"EN BÜYÜK DESTEKÇİMİZ STK'LAR''

Muş'un Ziyaretliler Köyü Sosyal Yardımlaşma Dayanışma ve Kültür Derneği Başkanı Seyfettin Öztürk ve yönetimiyle olan buluşmasında sağlık, sosyal hizmetler, gençlik ve spor hizmetleri noktasında STK'ların üzerine düşen sorumluluk üzerine değerlendirme yapan Başkan Büyükakın, "Bizlerin bir medeniyet sevdası var. Medeniyet kurma, geliştirme ve gelecek yüzyıllara aktarma gibi görevimiz var. Bu medeniyet yarışımızda bizlere en büyük destek elbette sivil toplum kuruluşlarından gelmektedir. Çocuklarımızın ve gençlerimizin çağın gerekliliklerine göre yetiştirilmesinin yanı sıra donanımlı yetişmelerini arzu ediyoruz. Kadınımızdan erkeğimize, çocuğumuzdan gencimize kadar her alanda STK'larımızla çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Meral Akşener Sultan Alparslan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hande Erçel Metin Çekmez Haluk Levent Seren Serengil
Spor Mesut Özil Fatih Terim Şenol Güneş Sergen Yalçın Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
''Bizim bir medeniyet sevdamız var'' - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.9.2021 08:41:43. #1.15#

title