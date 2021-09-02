''Bizim bir medeniyet sevdamız var''

Gölcük Merkez Mahallesi'nde esnafı ziyaret eden Başkan Büyükakın, Muş'un Ziyaretliler Köyü Sosyal Yardımlaşma Dayanışma ve Kültür Derneği'ne konuk oldu.

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Gölcük Merkez Mahallesi'ndeki esnafı ziyaret ederek bereketli işler diledi. Başkan Büyükakın ayrıca, Muş'un Ziyaretliler Köyü Sosyal Yardımlaşma Dayanışma ve Kültür Derneği Başkanı Seyfettin Öztürk ve yönetimiyle bir araya geldi. AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, AK Parti Gölcük İlçe Başkanı Çetin Seymen ve teşkilat üyeleriyle birlikte esnafla yakından ilgilenen Başkan Büyükakın, "Esnafımızın bizlere karşı gösterdiği ilgi ve sevgiye teşekkür ediyorum. Kocaeli'mizin her köşesindeki esnaflarımızla buluşmaya gayret ediyoruz. Pandemi döneminde esnaflarımızın yanında olduk, devletimizle birlikte yalnız bırakmadık" dedi.

"SÖZÜMÜZÜ TUTMAK GAYRETİNDEYİZ"

Gölcük Merkez Mahallesi 38, 20 ve 21. sokaklardaki esnafı ziyaret eden Başkan Büyükakın, daha sonra önceki dönemlerde Gölcük Belediye Başkanlığı yapmış Şaban Aktürkoğlu'na vefa ziyaretinde bulundu. Pandemi süreci boyunca destek paketleri açıklayarak esnafları yalnız bırakmadığı için Gölcüklülerin teşekkürünü alan Başkan Büyükakın, "Kocaeli'nde kimseyi aç ve açıkta bırakmama sözümüzü her fırsatta dile getiriyoruz. Bu konuda gerek Sivil Toplum Kuruluşları, gerek muhtarlarımız, gerekse esnafımız bize yardımcı oluyor. Bu sözümüzü bugüne kadar tutmak için de yoğun bir gayret içindeyiz" ifadelerini sarf etti.

"EN BÜYÜK DESTEKÇİMİZ STK'LAR''

Muş'un Ziyaretliler Köyü Sosyal Yardımlaşma Dayanışma ve Kültür Derneği Başkanı Seyfettin Öztürk ve yönetimiyle olan buluşmasında sağlık, sosyal hizmetler, gençlik ve spor hizmetleri noktasında STK'ların üzerine düşen sorumluluk üzerine değerlendirme yapan Başkan Büyükakın, "Bizlerin bir medeniyet sevdası var. Medeniyet kurma, geliştirme ve gelecek yüzyıllara aktarma gibi görevimiz var. Bu medeniyet yarışımızda bizlere en büyük destek elbette sivil toplum kuruluşlarından gelmektedir. Çocuklarımızın ve gençlerimizin çağın gerekliliklerine göre yetiştirilmesinin yanı sıra donanımlı yetişmelerini arzu ediyoruz. Kadınımızdan erkeğimize, çocuğumuzdan gencimize kadar her alanda STK'larımızla çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler