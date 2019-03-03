Bizi Dünyaya Anlatacak Sporcuları Marmaris'ten Çıkaracağız"

Cumhur İttifakı Marmaris Belediye Başkan Adayı Serkan Yazıcı, "Bizi dünyaya anlatacak, dünyaya tanıtacak sporcuları Marmaris'ten çıkaracağız. Özel ekiplerle uygulamaya hazır, mimari projeleri çizilmiş, çok kıymetli projelerle karşınızdayız. Marmaris'e 48 proje çok yakışacak çok değer katacak" dedi.

Yazıcı, meclis üyesi adayları ve projelerini tanıttığı toplantıda, particilik, ayrımcılık ve zulüm yapmayacağını, Marmaris'e hizmet edeceğini dile getirdi.

İlk projesini termal üzerine kurduğuna dikkati çeken Yazıcı, "Termal çok önemli bir konu. Marmaris'te o kadar güzel şeyler olacak ki sizler bile hayal edemeyeceksiniz. 12 ay turizm için termal, spor ve sağlık turizmi olmazsa olmazımız. Bizi dünyaya anlatacak, dünyaya tanıtacak sporcuları Marmaris'ten çıkaracağız. Özel ekiplerle uygulamaya hazır, mimari projeleri çizilmiş, çok kıymetli projelerle karşınızdayız. Marmaris'e 48 proje çok yakışacak çok değer katacak." diye konuştu.

Rahmetli babası İbrahim Yazıcı'nın kendisine 7 vasiyeti olduğunu aktaran Yazıcı, "Bunun 6 tanesini gerçekleştirdim. Son vasiyeti de yaşlı bakım evi yapılmasıydı. Bunu da kendim, şahsi olarak ben yapacağım. Marmaris'e yaşlı bakım merkezi yapacağım." iadelerini kullandı.

Yazıcı, seçim çalışması süresince kimseden oy istemediğini, projeleriyle halkın karşısına çıktığını vurgulayarak, "Marmaris'in geleceğe bir mesaj vereceğine inanıyorum. Hoşgörü ve tevazuu içinde, ayırım yapmayan bir başkan olacağım." değerlendirmesinde bulundu.

Programa katılan sanatçı Metin Öztürk de konuşmasında Serkan Yazıcı'ya oy istedi.

Yazıcı'yı çeyrek asırdan fazla süredir tanıdığını anlatan Öztürk, "Böyle konularda çok fazla referans olmak herkes için mümkün olmaz. Kalbi, aklı ve vicdanı temiz bir başkan bulamazsınız. Adam gibi adam olmak özel bir durumdur. Kendisine şans dilemek ve gücümüz yettiğince arkasında olacağımızı belirtmek için buradayım. Bu arada sandıkta da gözlemci benim, ona göre." dedi.

Toplantıda, turizm, eğitim, spor, gençlik, kültür ve sanat, sosyal yaşam, teknoloji, birlikte yönetim, alt yapı, denizcilik ve çevre başlıklarından oluşan 48 projenin tanıtımı gerçekleştirildi.

Toplantıya, AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, AK Parti İl Başkanı Kadem Mete, AK Parti Marmaris İlçe Başkanı Osman Ülgen, MHP Marmaris İlçe Başkanı Kemal Kalemci, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA