AKYAZI, SAKARYA (Habermetre) - Sakarya'da Hafızlık İcazet Merasimi'nde konuşan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Biz vazifemizi yapacağız. Hayra çağıracağız, iyiliği emredeceğiz, kötülükten men edeceğiz çünkü sonunda müjde var, o müjde de bize kurtuluş vadediyor" dedi

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Sakarya'da Hafızlık İcazet Merasimi'ne katıldı.

Akyazı ilçesi Darul Kurra Camii'nde düzenlenen programda konuşan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kur'an-ı Kerim'den çeşitli ayetlere atıfta bulunarak, "Bu ayetlerden alacağımız çok önemli mesajlar var. Biz vazifemizi yapacağız. Hayra çağıracağız, iyiliği emredeceğiz, kötülükten men edeceğiz çünkü sonunda müjde var, o müjde de bize kurtuluş vadediyor" dedi.

Başkan Erbaş, kıraat ilminin Kur'an-ı Kerim'in zengin manalarını insanlara anlatma noktasındaki önemine değinerek, "O yüzden biz dini yüksek ihtisas merkezlerimizde aşere takrip ilminin Kur'an tefsirine katkıları, fıkıh ilmine katkıları, anlam ve mana boyutu ismi ile de bir ders koyduk. Kur'an'ın kıraat zenginliğinden kaynaklanan bir özelliği vardır. Mezhep imamlarımız, Ulum-i İslamiyye'yi insanlara anlatan alimlerimiz onlardan istifade etmişlerdir. " diye konuştu.

Kıraat ilmi alanında yaptıkları çalışmaları aktaran Başkan Erbaş, "Bugün burada Akyazı'mızın bu güzel camiinde ilm-i kıraatı tamamlamış olan kardeşlerimizin merasimindeyiz, merasimlerin en güzeli, en hayırlısı. Kur'an konusunda yapılan her türlü faaliyet en hayırlı faaliyettir. " ifadelerini kullandı.

Başkan Erbaş, Hazreti Peygamberin, "Sizin en hayırlınız, Kur'an-ı öğrenen ve öğreteninizdir" buyurduğunu hatırlatarak şunları söyledi:

"Allah Resulü Efendimiz, bu hadis-i şerifiyle zaten bu merasimin ne kadar hayırlı olduğunu ifade buyurmuştur. Hadis-i şerif, Kur'an-ı Kerim'in sadece okunmasını kast etmiyor. Ulum-i İslamiyye'nin özü Kur'an-ı Kerim. Fıkhın, tefsirin ana kaynağı Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim hadislerle daha iyi anlaşılır. Hadissiz Kur'an, Kur'an'sız hadis anlaşılmaz. Kur'an'sız sünnet, sünnetsiz Kur'an anlaşılmaz. Bunları birbirinden ayırmak mümkün değil. Zaman zaman bu tür yanlış bir takım yollara giren insanlar oluyor. Onlara diyoruz ki, yapmayın Kur'an'ı hadisten, hadisi Kur'an'dan ayırmak mümkün değil. Kur'an-ı Kerim bizlere Allah Resul Efendimizin sünneti ile intikal etti. Biz hayra çağıran, iyiliği emreden kötülükten men eden bir topluluk olarak İnşallah felaha, kurtuluşa yürümeye devam edeceğiz. "

Merasime, Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürü Bünyamin Albayrak, Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Hafiz Osman Şahin, Sakarya İl Müftüsü Hasan Başiş ve çok sayıda davetli katıldı.

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