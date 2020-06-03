Bittiğinde Doğu Karadeniz'in Pamukkalesi olacak
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Bittiğinde Doğu Karadeniz'in Pamukkalesi olacak

Giresun'un Dereli ilçesi Pınarlar köyünde yeraltından çıkan sodalı suyun oluşturduğu Göksu Travertenleri Projesi tamamlandığında Pamukkale'yi andıran görüntüsü ile yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmesi bekleniyor.

Bittiğinde Doğu Karadeniz'in Pamukkalesi olacak
03.06.2020 11:35 | Son Güncelleme: 03.06.2020 11:38

Giresun'un Dereli ilçesi Pınarlar köyünde yeraltından çıkan sodalı suyun oluşturduğu Göksu Travertenleri Projesi tamamlandığında Pamukkale'yi andıran görüntüsü ile yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmesi bekleniyor.

Giresun son yıllarda özellikle turizm alanındaki gelişmeler ile yükselişini sürdürürken yapılan turizm altyapısı çalışmaları ile Türkiye'den ve dünyanın birçok yerinden insanların dikkatini çekiyor. Dereli ilçesinde yer alan Kuzalan Tabiat Parkında bulunan Kuzalan Şelalesi ve Mavi Göl gibi doğa harikaları yerli ve yabancı birçok ziyaretçisini ağırlamaya devam ediyor.

Giresun'da turizm çalışmalarında son olarak Dereli ilçesi Pınarlar Köyünde yapımı devam eden Göksu Travertenleri tabiat harikası olma yönündeki çalışmalar devam ediyor. Giresun İl Özel İdaresi ve Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı işbirliğiyle yapımı devam eden Göksu Travertenleri Projesi ile muazzam bir turizm merkezi oluşturulması hedefleniyor.

Yapımı devam eden projeyle ilgili konuşan AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk, Giresun'da yer alan doğal güzellikleri turizme kazandırmayı hedeflediklerini söyledi. Öztürk "Daha önce bildiğiniz gibi Kuzalan Şelalesini Kuzalan Tabiat Parkı ilan etmiştik ve muazzam bir ilgi gördü. Devamında ise Mavi Gölü tabiat parkı içerisine aldık. Türkiye'de nadir görülen bir yapısı olduğu için hakikaten ziyaretçisi çok oluyor. Şimdide bu vadi içerisinde Aksu Deresine karışan Göksu Deresi üzerinde yer alan doğal tabiat harikası travertenler vardı. Benim de köyüm olan Pınarlar köyünde sodalı suyun yeraltından çıktıktan sonra oluşturduğu travertenler görenlerin ilgisini çekiyordu. Bu doğal travertenleri İl Özel İdaresinin çalışmaları ve Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı desteği ile turizme kazandırmak istedik" dedi.

Milletvekili Öztürk, uzun vadede yapılacak çalışmalar ile doğa harikalarının Giresun'u adeta bir turizm merkezine dönüştüreceğini vurgulayarak "Yapımı hızla devam eden Göksu Vadisi Projesi içerisinde irili ufaklı küçük havuzlar olacak ve travertenlerde suyun akışı yeniden düzenlenmek suretiyle beyazlatma çalışmaları yapılacak. Dereden itibaren yapılacak olan travertenler çevresinde yürüyüş yolları yapılacak ve küçük havuzlar arasında bağlantı merdivenleri olacak şekilde muazzam bir güzellik oluşturulacak. Uzun vadede Göksu Vadisi üzerinde varolan değirmenleri restore etmeyi ve devamında Mavi Göl ile arasındaki vadiyi yürüyüş yollarına kavuşturmayı düşünüyoruz. Yavuzkemal'deki tarihi köprüleri restore ettirdik. Böylece tarihi kemer köprüleri, travertenleri, şelaleleri, turkuaz renkli gölü ile Giresun doğa harikası bir turizm merkezi olacak" şeklinde konuştu.

Milletvekili Öztürk, konum olarak bu doğal yapıların önemli turizm merkezlerinden yaylaların yol güzergahında yer aldığı belirterek "Aksu ve Göksu Derelerinin birleştiği nokta çok önemli turizm merkezlerinden Kümbet ve Kulakkaya Yaylalarının tam arasında bir noktada yer alıyor. Hem Kümbet hem Kulakkaya hem de Bektaş Yaylalarına gelen ziyaretçilerin Giresun'un bu nadir güzelliklerini barındıran noktalarından da isifade etmeleri hedefleniyor. İnşallah travertenler gün yüzüne çıkarılıp beyazlaştırıldığında ve ziyaretçilerin beğenisine sunulmasıyla turizme harika bir yer kazandırılacak diye düşünüyoruz. Ziyaretçilerimizin biraz sabrederek projenin tamamlanmasını beklemelerini diliyorum. Proje devam ediyor ve inşallah ilerleyen aylarda daha güzel görüntüler ortaya çıkacak. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde hükümetimiz ve Bakanımız ile bilikte hep beraber ilimize ve ilçelerimize değer katmak için çalışıyoruz. İlimize yaptığımız bütün turizm yatırımlarının hayırlı olmasını diliyorum" açıklamalarında bulundu. - GİRESUN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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